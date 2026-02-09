Европа готовится отключиться от Visa и Mastercard

Европе необходимо в срочном порядке сократить зависимость от американских платежных систем, включая Visa и Mastercard, заявила глава Европейской платежной инициативы (EPI), объединяющей 16 европейских банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги, Мартина Ваймерт. Об этом пишет Financial Times.

«Мы сильно зависим от международных (платежных) решений. Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние платежные системы… но у нас нет ничего трансграничного», – рассказала Ваймерт.

Согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2022 году почти две трети всех транзакций в еврозоне приходились на Visa и Mastercard. При этом в 13 странах – членах ЕС отсутствует национальная альтернатива американским платежным системам, а даже там, где такие механизмы существуют, их применение постепенно сокращается, отмечает издание.

«Глубокая интеграция создала зависимости, которыми можно было бы злоупотреблять, когда не все партнеры являются союзниками», — предупредил бывший премьер-министр Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. По его словам, взаимозависимость, когда-то рассматриваемая как источник взаимного сдерживания, в нынешних условиях стала «источником рычагов влияния и контроля».