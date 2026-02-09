USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы

экономист разбирается в причинах
Кямаля Алиева
12:43 285

За последние шесть лет производство зерна в Азербайджане сократилось на 4,6%. С 2004 года население страны увеличилось на 1,9 млн человек, однако, несмотря на выделяемое отрасли финансирование, производство пшеницы не только не выросло, но и сократилось на 25,8%. Такое мнение в интервью haqqin.az высказал председатель Центра либеральных экономистов Азербайджана, экономист Акиф Насирли.

Говоря о причинах снижения производства продовольственной пшеницы, эксперт отметил, что их несколько: «Во-первых, изменение климата оказывает серьезное влияние на производство этой культуры. Продовольственная пшеница сеется осенью и весной, и нестабильные погодные условия в эти периоды осложняют посевную кампанию. Дождливая ветреная погода задерживает сев. Кроме того, в стране существует серьезная проблема с водоснабжением. Причем речь идет не только о нехватке водных ресурсов. Водный баланс Азербайджана, формируемый как внутренними источниками, так и трансграничными реками, в целом способен обеспечить потребности в воде и орошении. Однако проблема заключается в неэффективном управлении водными ресурсами».

По словам Насирли, в районах, расположенных ближе к источникам воды, фермеры часто осуществляют чрезмерный полив — условно говоря, вместо четырех раз восемь. В то же время в низменных районах аграрии порой не могут провести полив даже один раз. В результате в верхних районах происходит засоление почв, а в низменных — опустынивание из-за нехватки воды, что приводит к резкому снижению урожайности.

«Еще одной проблемой является отсутствие селекционной работы. В стране практически не ведется выведение собственных сортов зерновых культур. Семена обычно закупаются за рубежом, однако они не всегда адаптированы к климатическим условиям Азербайджана. Для повышения урожайности необходимо, чтобы местные специалисты и ученые занимались селекцией и создавали продуктивные сорта, адаптированные к местному климату», — подчеркнул эксперт.

Из-за отсутствия системной работы в этом направлении производство зерна из года в год сокращается. При этом на фоне снижения производства продовольственной пшеницы растет выпуск других зерновых культур, заявил Насирли.

«В этом году впервые в Азербайджане ячменя было посеяно больше, чем пшеницы. Это связано со спросом. Значительная часть выращиваемой в стране пшеницы не соответствует продовольственным стандартам и фактически используется как кормовая. В связи с этим объемы производства продовольственной пшеницы сокращаются, тогда как ее импорт расширяется. Рост импорта снижает интерес к внутреннему производству и становится фактором дальнейшего сокращения собственного выпуска», — заключил экономист.

