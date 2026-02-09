USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Дожди, снег, ветер: МЧС предупреждает

обновлено 16:43
16:43 2088

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 10-11 февраля в Азербайджане ожидаются суровые погодные условия: сильный ветер, интенсивные осадки, включая снег, и значительное понижение температуры в некоторых районах. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

«При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и проводами или высокими деревьями. Кроме того, учитывая трудности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, владельцам малых судов следует учитывать, что выход в море в таких погодных условиях запрещен», - говорится в сообщении.

В то же время в МЧС напоминают, что при похолодании значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов, поэтому при использовании их следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в отношении опасности отравления угарным газом.

«Не следует использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом отопительные приборы, не следует перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра», - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство отмечает, что гражданам следует по возможности избегать выезда из мест проживания в морозную и снежную погоду, особенно в горных районах, а при необходимости таких поездок заранее информировать родственников о направлении поездки.

«Важно убедиться, что технические характеристики транспортного средства соответствуют сезону, и иметь достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с лавинной опасностью, включая крутые склоны, и возвращаться в места проживания до наступления темноты», - предупреждают в МЧС.

*** 15:45

10-11 февраля в Азербайджане ожидается нестабильная погода. Согласно сообщению Национальной гидрометеорологической службы, местами ожидается усиление северо-западного ветра, температура воздуха понизится на 5-8 градусов.

В Баку и на Апшероне 10 февраля прогнозируются дожди, мокрый снег и снег. местами интенсивные.

В регионах Азербайджана 10-11 февраля также прогнозируются дожди и снег, местами интенсивные. С 10 по 12 февраля в ряде горных и предгорных районов страны на автодорогах гололед.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям и пешеходам из-за прогнозируемой нестабильной погоды. ГУГДП рекомендует автомобилистам не парковать машины под неустойчивыми конструкциями, воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной или шинами, не соответствующими зимним условиям, тщательно проверять техническое состояние транспортного средства и выбирать скоростной режим исключительно в соответствии с дорожной обстановкой. Пешеходам следует соблюдать максимальную осторожность: избегать действий, способных создать угрозу их жизни и здоровью, а также безопасности других участников дорожного движения.

* * * 13:50

Во вторник, 10 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется мокрый снег и снег, местами интенсивный, порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью и днем составит 1–4 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 80–85 %.

В районах Азербайджана также прогнозируется снег, местами интенсивный. Западный ветер в отдельных районах усилится. Температура воздуха ночью составит 0–5, днем — 5–8 градусов тепла, в горах ночью — 3–8 градусов мороза, днем — 0–3 градуса мороза. Ночью и утром на дорогах преимущественно в горных и предгорных районах гололед.

