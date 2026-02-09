Дожди, снег, ветер: МЧС предупреждает

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 10-11 февраля в Азербайджане ожидаются суровые погодные условия: сильный ветер, интенсивные осадки, включая снег, и значительное понижение температуры в некоторых районах. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

«При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и проводами или высокими деревьями. Кроме того, учитывая трудности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, владельцам малых судов следует учитывать, что выход в море в таких погодных условиях запрещен», - говорится в сообщении.

В то же время в МЧС напоминают, что при похолодании значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов, поэтому при использовании их следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в отношении опасности отравления угарным газом.

«Не следует использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом отопительные приборы, не следует перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра», - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство отмечает, что гражданам следует по возможности избегать выезда из мест проживания в морозную и снежную погоду, особенно в горных районах, а при необходимости таких поездок заранее информировать родственников о направлении поездки.

«Важно убедиться, что технические характеристики транспортного средства соответствуют сезону, и иметь достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с лавинной опасностью, включая крутые склоны, и возвращаться в места проживания до наступления темноты», - предупреждают в МЧС.