Выборы президента в Португалии: социалист победил ультраправого

Кандидат от левоцентристской Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру одержал победу на выборах президента Португалии. Во втором туре, прошедшем 8 февраля, Сегуру опередил кандидата от ультраправой партии «Chega!» («Хватит!») Андре Вентуру. Сегуру набрал почти 67% голосов, его соперник — 33%.

В первом туре Сегуру занял первое место, набрав 31,1%, а у Вентуры было 23,52% голосов.

Сегуру станет первым социалистом на посту президента Португалии за последние 20 лет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Сегуру с победой, отметив, что поддержка Португалией общих европейских ценностей «остается сильной».

Результат Вентуры несмотря на то, что он значительно отстал от лидера, оказался лучшим в истории его партии, которая появилась лишь в 2019 году, но уже является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте. Вентура, поздравив соперника с победой, заявил, что правые усиливают свои позиции и «скоро будут управлять этой страной».

Президент Португалии избирается на пятилетний срок. В основном этот пост предполагает представительские функции, но у президентов Португалии есть право назначать главу правительства, накладывать вето и даже распускать парламент. 

Предвыборная кампания второго тура проходила в Португалии на фоне ликвидации последствий разрушительного урагана «Кристин», обрушившегося на страну в конце января. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, сотни тысяч жителей остались без электроснабжения.

Одним из пунктов предвыборной кампании Вентуры было ужесточение миграционной политики. Сегуру в свою очередь заявлял, что миграция — экономическая необходимость, признавая в то же время необходимость улучшить регулирование в этой сфере.

