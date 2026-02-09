Магеррамова освободили в зале суда

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении 43-летнего Джейхуна Ашрафова, 34-летнего Джавида Гусейнли, 61-летнего Рустама Гафарова, 40-летнего Сеймура Магеррамова и 38-летнего Заура Гурбанова. Они обвиняются в присвоении более 4 миллионов манатов, принадлежащих бизнесмену Гувату Бейбутову, путем мошенничества.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Заура Гаджиева адвокат Сеймура Магеррамова подал ходатайство о переводе подзащитного под домашний арест. Потерпевший бизнесмен Гуват Бейбутов довел до сведения суда, что Магеррамов возместил причиненный ему ущерб, и не возразил против удовлетворения ходатайства. Суд удовлетворил просьбу: меру пресечения в виде ареста в отношении Сеймура Магеррамова заменили на домашний арест, и он был освобожден прямо в зале суда. Следующее заседание назначено на 26 февраля.

Согласно материалам дела, обвиняемые убедили Гувата Бейбутова в том, что смогут получить разрешение от Государственного комитета по градостроительству и архитектуре на снос частных жилых домов в 968-м квартале Насиминского района столицы и строительство на их месте многоэтажного здания. Однако своих обещаний подсудимые не выполнили. В ходе следствия прокуратура обеспечила выплату потерпевшему 1 миллиона 442 тысяч манатов в счет возмещения ущерба.

Отмечается, что один из обвиняемых, Джейхун Ашрафов, до 2022 года являлся президентом Федерации Синдо-рю и Пенчак Силат. Другой фигурант дела, Сеймур Магеррамов, ранее работал водителем в Службе безопасности президента (СБП).