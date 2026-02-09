Мужчины в декрете в Азербайджане

В Азербайджане к настоящему времени отпуском по уходу за новорожденным ребенком воспользовались 25 человек.

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что приказы о предоставлении 25 работникам оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка были оформлены в подсистеме «Труд и занятость» (ƏMAS) 18 работодателями.