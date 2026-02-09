USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Мужчины в декрете в Азербайджане

15:11 714

В Азербайджане к настоящему времени отпуском по уходу за новорожденным ребенком воспользовались 25 человек.

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что приказы о предоставлении 25 работникам оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка были оформлены в подсистеме «Труд и занятость» (ƏMAS) 18 работодателями.

Напомним, одним из новых изменений, внесенных в законодательство, касающееся трудовых отношений и действующих в настоящее время, является предоставление мужчинам 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка, охватывающего периоды до и после родов.

В связи с этим в январе в ƏMAS был создан новый функционал для оформления работодателем приказа о предоставлении работнику указанного отпуска.

ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
16:34 254
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1357
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1229
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 760
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2825
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3410
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1116
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3488
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1341
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1290
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2558

ЭТО ВАЖНО

ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
16:34 254
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1357
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1229
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 760
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2825
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3410
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1116
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3488
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1341
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1290
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться