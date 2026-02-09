USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Хаменеи зовет иранцев на улицы

15:12 1342

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал видеосообщение с призывом к гражданам принять участие в акциях, посвященных годовщине Исламской революции 1979 года, которая отмечается 11 февраля, сообщает Iran International.

Он призвал граждан участвовать в маршах как в «проявлении национальной решимости», подчеркнув, что сила страны определяется не военной мощью, а «волей и единством народа».

«Национальная сила меньше связана с ракетами и самолетами, чем с волей нации и ее стойкостью. Вы проявили стойкость, вы продемонстрировали свою волю. Вы должны проявлять ее и в другие моменты», – сказал он.

Сообщение Хаменеи появилось на следующий день после того, как он впервые за 37 лет пропустил ежегодную встречу с командующими ВВС, нарушив давнюю традицию на фоне обострения напряженности с США.

В конце января Iran International сообщил, что верховный лидер Ирана переехал в подземный бункер с сетью туннелей в Тегеране на фоне растущей вероятности удара по иранской территории со стороны США. Отмечается, что повседневные обязанности лидера взял на себя третий сын Хаменеи Масуд, который также стал основным каналом связи с исполнительными органами власти режима.

