Трамп взялся за старое

Президент США Дональд Трамп вновь пошутил над мировыми лидерами, опубликовав карту, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла были отмечены как территории, входящие в состав США.

На изображении, созданном с помощью искусственного интеллекта, европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, наблюдают за картой, в то время как Трамп демонстрирует захваченные территории.

Американский президент поделился этим изображением на своей странице в социальной сети Truth Social, не добавив к нему никаких комментариев.