В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Трамп взялся за старое

15:18 1146

Президент США Дональд Трамп вновь пошутил над мировыми лидерами, опубликовав карту, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла были отмечены как территории, входящие в состав США.

На изображении, созданном с помощью искусственного интеллекта, европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, наблюдают за картой, в то время как Трамп демонстрирует захваченные территории.

Американский президент поделился этим изображением на своей странице в социальной сети Truth Social, не добавив к нему никаких комментариев.

ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
16:34 259
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1361
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1234
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 763
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2832
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3410
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1117
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3491
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1344
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1291
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2559

