USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск

DeepState
15:20 1118

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается напряженной – российские войска пытаются продвинуться в Покровском направлении, усиливая авиаудары по позициям ВСУ. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Согласно данным аналитиков, российские войска пытаются подтянуть пехоту в северную часть Покровска, одновременно вывозя тела своих погибших, переодевшись в гражданскую одежду.

«Заход в город сильно ограничен. Россияне активно проводят дистанционное минирование. Участки, которые удается разминировать, они сразу минируют. Продолжаются также постоянные попытки российских войск зайти в Гришино, в последнее время большее внимание работы пилотов приковано уже к этому населенному пункту, а не к Покровску, чем пользуется российская сторона», – отмечают аналитики.

По их информации, в последние дни ВСУ предприняли несколько попыток завести личный состав на бронированной технике.

«Кто отдал такой приказ, даже не нужно писать, все и так его знают... Автомобили были уничтожены, личный состав 300 (ранены). Стоит отметить, что российская армия усилила применение КАБ (корректируемые авиабомбы) по позициям Сил обороны», – добавляют эксперты.

В районе Мирнограда, по данным аналитиков, российские войска накапливаются на севере, в районе ферм, в том числе в церкви, смешиваясь с гражданскими, что нарушает нормы гуманитарного права. В северной части города продолжаются хаотичные бои за позиции, которые удерживают украинские подразделения.

«Также в поле зрения начинает все активнее появляться Родинское, где российские подразделения с каждым днем усиливают свое давление. Однако самая большая проблема в том, что россияне осуществляют рейды небольшими группами пехоты к западу от Родинского в глубину нашей обороны и выискивают пилотов, которые на сегодняшний день под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника. Одновременно с этим Родинское является последним населенным пунктом, который дает возможность попытаться выйти из Мирнограда, что очень хорошо понимает российская сторона. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются...» – указали аналитики.

ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
16:34 261
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1362
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1236
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 764
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2834
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3411
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1119
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3492
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1345
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1292
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2561

ЭТО ВАЖНО

ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
16:34 261
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1362
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1236
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 764
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2834
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3411
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1119
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3492
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1345
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1292
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2561
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться