Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается напряженной – российские войска пытаются продвинуться в Покровском направлении, усиливая авиаудары по позициям ВСУ. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Согласно данным аналитиков, российские войска пытаются подтянуть пехоту в северную часть Покровска, одновременно вывозя тела своих погибших, переодевшись в гражданскую одежду.

«Заход в город сильно ограничен. Россияне активно проводят дистанционное минирование. Участки, которые удается разминировать, они сразу минируют. Продолжаются также постоянные попытки российских войск зайти в Гришино, в последнее время большее внимание работы пилотов приковано уже к этому населенному пункту, а не к Покровску, чем пользуется российская сторона», – отмечают аналитики.

По их информации, в последние дни ВСУ предприняли несколько попыток завести личный состав на бронированной технике.

«Кто отдал такой приказ, даже не нужно писать, все и так его знают... Автомобили были уничтожены, личный состав 300 (ранены). Стоит отметить, что российская армия усилила применение КАБ (корректируемые авиабомбы) по позициям Сил обороны», – добавляют эксперты.

В районе Мирнограда, по данным аналитиков, российские войска накапливаются на севере, в районе ферм, в том числе в церкви, смешиваясь с гражданскими, что нарушает нормы гуманитарного права. В северной части города продолжаются хаотичные бои за позиции, которые удерживают украинские подразделения.

«Также в поле зрения начинает все активнее появляться Родинское, где российские подразделения с каждым днем усиливают свое давление. Однако самая большая проблема в том, что россияне осуществляют рейды небольшими группами пехоты к западу от Родинского в глубину нашей обороны и выискивают пилотов, которые на сегодняшний день под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника. Одновременно с этим Родинское является последним населенным пунктом, который дает возможность попытаться выйти из Мирнограда, что очень хорошо понимает российская сторона. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются...» – указали аналитики.