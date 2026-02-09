USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента

экс-депутат
Кямаля Алиева
15:32

В последние дни ряд азербайджанских депутатов выступили с инициативой увеличить число парламентариев с учетом роста численности населения страны. По их словам, если ранее на одного депутата приходилось около 35 тысяч избирателей, то сегодня этот показатель вырос до 45–50 тысяч человек.

Экс-депутат Этибар Алиев в интервью haqqin.az заявил, что в последнее время звучат различные мнения относительно увеличения числа парламентариев, и данный вопрос действительно связывают с ростом численности населения. В то же время, по его словам, на фоне социальных проблем граждан и ряда других вопросов эта инициатива не всегда воспринимается как целесообразная.

«Если проанализировать Милли Меджлис, можно увидеть, что в нынешних условиях количество депутатов является достаточным. Я считаю, что 125 депутатов — это нормально для нашей страны. Даже если их число увеличить, я считаю, что это не окажет серьезного влияния на функциональность парламента. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что если депутат ведет активную деятельность, он способен заниматься проблемами своих избирателей с учетом численности населения округа. Однако проблема заключается в том, что на сегодняшний день связи между депутатами и министерствами, комитетами и агентствами достаточно слабые. Во многих случаях на депутатские запросы не дают ответов. Это в свою очередь негативно влияет на функциональность парламента», — подчеркнул он.

По словам экс-парламентария, практика показывает, что если 125 депутатов активно выступают с законодательными инициативами и проявляют достаточную парламентскую активность, то этого количества вполне достаточно для Азербайджана. Э.Алиев также обратил внимание на то, что в парламенте от каждой партии избирается очень мало депутатов. По его мнению, это в определенной степени влияет на активность Милли Меджлиса и развитие института парламентаризма.

«К сожалению, когда на рассмотрение выносятся серьезные законопроекты или отчеты, мы часто слышим схожие выступления и похожие предложения. Это негативное явление. Парламент должен быть площадкой для обмена мнениями и дискуссий. Прежде чем увеличивать численность депутатов, необходимо повысить их активность. Кроме того, считаю, парламенту необходимо определенное обновление и омоложение состава. Хотя, к сожалению, существенной разницы в активности между молодыми и возрастными депутатами нет», — считает Э.Алиев.

По его мнению, повышение полномочий парламента, полноценное исполнение закона о статусе депутата и его эффективное применение могли бы способствовать росту их авторитета. Он отметил, что очень часто после очередного заседания Милли Меджлиса или каких-либо высказываний парламентариев в их адрес звучат угрозы и критика, зачастую без глубокого понимания их позиций. Алиев считает, что это влияет на их активность.

В целом он придерживается мнения, что нынешнее количество депутатов является достаточным. Э.Алиев подчеркнул, что важно не увеличивать их число, а повышать функциональность парламента, что не напрямую связано с численностью.

