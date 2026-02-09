USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Детская шалость подняла на уши ВВС Израиля

15:44 661

ВВС Израиля подняли в воздух истребители для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Wizz Air из-за того, что ребенок на борту назвал точку доступа Wi-Fi на своем телефоне «террорист», пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, самолет авиакомпании Wizz Air вылетел из аэропорта Лутон (Великобритания) и направлялся в аэропорт Бен-Гурион (Израиль), когда один из пассажиров увидел на телефоне сообщение, которое расценил как угрозу.

Позднее выяснилось, что «сообщение» оказалось названием Wi-Fi-точки доступа, которую на своем телефоне сделал ребенок, назвав сеть «террорист». Необычное название быстро вызвало тревогу среди пассажиров и экипажа, после чего были задействованы меры безопасности.

На фоне инцидента ВВС Израиля подняли в воздух несколько истребителей, которые сопроводили самолет до Тель-Авива. Перед посадкой лайнер совершил три круга над Средиземным морем.

После приземления в аэропорту Бен-Гурион пассажиров и их багаж тщательно проверили, в том числе с участием кинологов, специализирующихся на поиске взрывчатых веществ. На этот период власти временно приостанавливали прием и отправку рейсов.

Представитель Управления аэропортов Израиля сообщил, что после проверки было установлено отсутствие реальной угрозы, и авиасообщение вскоре вернулось в нормальный режим.

ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
16:34 266
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1367
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1240
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 767
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2837
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3413
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1122
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3495
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1348
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1294
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2564

