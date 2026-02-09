Детская шалость подняла на уши ВВС Израиля

ВВС Израиля подняли в воздух истребители для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Wizz Air из-за того, что ребенок на борту назвал точку доступа Wi-Fi на своем телефоне «террорист», пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, самолет авиакомпании Wizz Air вылетел из аэропорта Лутон (Великобритания) и направлялся в аэропорт Бен-Гурион (Израиль), когда один из пассажиров увидел на телефоне сообщение, которое расценил как угрозу.

Позднее выяснилось, что «сообщение» оказалось названием Wi-Fi-точки доступа, которую на своем телефоне сделал ребенок, назвав сеть «террорист». Необычное название быстро вызвало тревогу среди пассажиров и экипажа, после чего были задействованы меры безопасности.

На фоне инцидента ВВС Израиля подняли в воздух несколько истребителей, которые сопроводили самолет до Тель-Авива. Перед посадкой лайнер совершил три круга над Средиземным морем.

После приземления в аэропорту Бен-Гурион пассажиров и их багаж тщательно проверили, в том числе с участием кинологов, специализирующихся на поиске взрывчатых веществ. На этот период власти временно приостанавливали прием и отправку рейсов.

Представитель Управления аэропортов Израиля сообщил, что после проверки было установлено отсутствие реальной угрозы, и авиасообщение вскоре вернулось в нормальный режим.