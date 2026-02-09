USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Москва о «тайных сигналах» Европы

15:45

Европейские страны посылают непубличные сигналы Москве о готовности участвовать в обсуждении урегулирования российско-украинской войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью НТВ.

«Сигналы, которые они посылают через различные, не совсем публичные каналы, сводятся к следующему: «Мы тоже как бы часть проблемы, часть процесса, должны быть за столом». При этом они повторяют это и публично, так что здесь ничего нового не происходит», – отметил Лавров.

Он добавил, что опытные руководители обычно сообщают о своих контактах уже после состоявшихся переговоров, комментируя январское заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости как можно скорее провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Месяц спустя Макрон объявил о подготовке переговоров на техническом уровне. «Это несерьезно. Если хочешь позвонить – ну позвони», – заключил Лавров.

Ранее глава российского МИД сообщил, что Москва поддерживает скрытые контакты с рядом европейских лидеров, обсуждая вопросы завершения российско-украинского конфликта. «Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют», – указал тогда Лавров.

По его словам, Европа заняла «бескомпромиссную позицию», которая заключается в стремлении к «стратегическому поражению России».

ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
ВСУ начали масштабное контрнаступление в Запорожье
16:34
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
16:30
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
15:32
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
11:24
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
15:20
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
15:17
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
14:09

