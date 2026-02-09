Москва о «тайных сигналах» Европы

Европейские страны посылают непубличные сигналы Москве о готовности участвовать в обсуждении урегулирования российско-украинской войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью НТВ.

«Сигналы, которые они посылают через различные, не совсем публичные каналы, сводятся к следующему: «Мы тоже как бы часть проблемы, часть процесса, должны быть за столом». При этом они повторяют это и публично, так что здесь ничего нового не происходит», – отметил Лавров.

Он добавил, что опытные руководители обычно сообщают о своих контактах уже после состоявшихся переговоров, комментируя январское заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости как можно скорее провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Месяц спустя Макрон объявил о подготовке переговоров на техническом уровне. «Это несерьезно. Если хочешь позвонить – ну позвони», – заключил Лавров.

Ранее глава российского МИД сообщил, что Москва поддерживает скрытые контакты с рядом европейских лидеров, обсуждая вопросы завершения российско-украинского конфликта. «Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют», – указал тогда Лавров.

По его словам, Европа заняла «бескомпромиссную позицию», которая заключается в стремлении к «стратегическому поражению России».