Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет

После протеста Национального олимпийского комитета Азербайджана Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменение в название композиции, под которую на проходящей сейчас Олимпиаде будет выступать армянская пара фигуристов Карина Акопова - Никита Рахманин.

Напомним, НОК Азербайджана выразил протест Международному олимпийскому комитету в связи с тем, что дуэт из Армении будет кататься на Олимпиаде под композицию «Арцах». НОК Азербайджана довел до сведения МОК, что «термин «Арцах» отражает идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики, проводимой Арменией на протяжении многих лет в отношении международно признанных территорий Азербайджанской Республики».

«В этой связи данный выбор программы для международного спортивного мероприятия, такого как Олимпийские игры, которые должны оставаться вне политики, явно имеет политический и идеологический подтекст и противоречит олимпийским ценностям, - говорилось в обращении НОК. - Согласно основным принципам Олимпийской хартии, на Олимпийских играх не должна допускаться никакая политическая, идеологическая и сепаратистская пропаганда. Одна из задач Международного олимпийского комитета – не допускать вмешательства спорта в политику и противодействовать эксплуатации спортсменов и соревнований в политических целях.

Подобные случаи наносят ущерб духу Олимпийских игр, спортивной этике и международным спортивным принципам, нарушают принцип нейтралитета Олимпийского движения и одновременно подрывают атмосферу мира и взаимного доверия в регионе».

Как сообщает The Guardian, Международный союз конькобежцев проинформировал британское издание, что изучил этот вопрос с заинтересованными сторонами. Было решено изменить название музыки. На официальном сайте она теперь называется не «Арцах», а «Музыка Ара Геворгяна».