USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Индийские НПЗ в растерянности из-за указа Трампа

16:00 545

Индийские нефтеперерабатывающие заводы провели «напряженные выходные», пытаясь разобраться с указом президента США Дональда Трампа о снижении пошлин, при этом официальных инструкций из Нью-Дели они пока не получили и не ожидают их в ближайшее время, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, с 7 февраля Соединенные Штаты отменили 25-процентные пошлины на индийские товары после того, как Нью-Дели пообещал прекратить закупки российской нефти.

По информации источников агентства, импорт российской нефти в Индию, как ожидается, сократится к апрелю. Вашингтон заявил, что страна «обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти» из России, однако предупредил: пошлины на все индийские товары могут быть вновь введены, если закупки возобновятся.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что энергетическая безопасность остается «первостепенным приоритетом» страны, а Нью-Дели продолжит диверсифицировать источники поставок.

Как ранее сообщал Reuters со ссылкой на источники, индийские НПЗ отказываются от закупок российской нефти, запланированных на март и апрель. Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries планировали поставки на март, но новые сделки на первые два месяца весны не заключаются. Большинство других переработчиков прекратили закупки российского сырья, отмечало агентство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале февраля заявил, что Кремль не получал официальных сообщений от Индии об отказе от закупок нефти.

Украина перешла в контрнаступление
Украина перешла в контрнаступление о развитии ситуации
16:34 276
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1377
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1250
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 769
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2844
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3415
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1125
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3501
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1355
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1297
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2570

ЭТО ВАЖНО

Украина перешла в контрнаступление
Украина перешла в контрнаступление о развитии ситуации
16:34 276
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1377
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1250
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 769
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2844
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3415
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1125
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3501
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1355
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1297
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2570
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться