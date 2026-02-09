Индийские НПЗ в растерянности из-за указа Трампа

Напомним, с 7 февраля Соединенные Штаты отменили 25-процентные пошлины на индийские товары после того, как Нью-Дели пообещал прекратить закупки российской нефти.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы провели «напряженные выходные», пытаясь разобраться с указом президента США Дональда Трампа о снижении пошлин, при этом официальных инструкций из Нью-Дели они пока не получили и не ожидают их в ближайшее время, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, импорт российской нефти в Индию, как ожидается, сократится к апрелю. Вашингтон заявил, что страна «обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти» из России, однако предупредил: пошлины на все индийские товары могут быть вновь введены, если закупки возобновятся.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что энергетическая безопасность остается «первостепенным приоритетом» страны, а Нью-Дели продолжит диверсифицировать источники поставок.

Как ранее сообщал Reuters со ссылкой на источники, индийские НПЗ отказываются от закупок российской нефти, запланированных на март и апрель. Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries планировали поставки на март, но новые сделки на первые два месяца весны не заключаются. Большинство других переработчиков прекратили закупки российского сырья, отмечало агентство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале февраля заявил, что Кремль не получал официальных сообщений от Индии об отказе от закупок нефти.