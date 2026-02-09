Узбекистан перенимает азербайджанскую модель обеспечения пищевой безопасности

Новая государственная структура, которую создадут в Узбекистане в сфере пищевой безопасности, будет широко использовать опыт, наработанный Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА). С этой целью 9 февраля начался рабочий визит делегации АПБА в Республику Узбекистан.

В первый день визита на встрече обсуждались единая система управления в области пищевой безопасности в Азербайджане, риск-ориентированные подходы к пищевой безопасности, создание правовой базы, формирование механизмов управления в кризисных ситуациях, а также важность систем быстрого оповещения, инспекционных и контрольных мероприятий, импортно-экспортных процедур и других вопросов.

Было отмечено, что модели государственного управления, применяемые в Азербайджане, получают высокую оценку. В частности, большой интерес вызвает опыт, накопленный Азербайджаном в сфере обеспечения пищевой безопасности.

Планируется также проведение других встреч и презентаций азербайджанской делегации в Узбекистане.