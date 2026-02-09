USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Узбекистан перенимает азербайджанскую модель обеспечения пищевой безопасности

16:02 425

Новая государственная структура, которую создадут в Узбекистане в сфере пищевой безопасности, будет широко использовать опыт, наработанный Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА). С этой целью 9 февраля начался рабочий визит делегации АПБА в Республику Узбекистан.

В первый день визита на встрече обсуждались единая система управления в области пищевой безопасности в Азербайджане, риск-ориентированные подходы к пищевой безопасности, создание правовой базы, формирование механизмов управления в кризисных ситуациях, а также важность систем быстрого оповещения, инспекционных и контрольных мероприятий, импортно-экспортных процедур и других вопросов.

Было отмечено, что модели государственного управления, применяемые в Азербайджане, получают высокую оценку. В частности, большой интерес вызвает опыт, накопленный Азербайджаном в сфере обеспечения пищевой безопасности.

Планируется также проведение других встреч и презентаций азербайджанской делегации в Узбекистане.

Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1378
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1250
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 770
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2845
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3415
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1125
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3502
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1355
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1298
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2570
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:34 2243

ЭТО ВАЖНО

Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1378
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1250
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 770
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2845
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3415
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1125
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3502
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1355
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1298
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2570
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:34 2243
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться