В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Более 400 политзаключенных освободили в Венесуэле

В воскресенье, 8 февраля, власти Венесуэлы освободили около 35 политических заключенных, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную организацию Foro Penal.

Среди освобожденных — оппозиционные политики Хуан Пабло Гуанипа, Фредди Суперлано, а также адвокат Перкинс Роча.

По данным Foro Penal, по состоянию на 5 февраля власти освободили 383 заключенных, обвиненных по политическому мотиву.

Процесс освобождения политзаключенных начался в январе после похищения президента страны Николаса Мадуро американскими военными. Правительство республики назвало этот шаг жестом, направленным на достижение мира.

6 февраля Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно поддержала законопроект о всеобщей амнистии, которой подлежат лица, обвиненные в измене, терроризме и подстрекательстве к ненависти и мятежу, а также приговоренные к тюремным срокам за сообщения в социальных сетях или мессенджерах. Как пишет AFP, именно эти обвинения предъявляли политическим заключенным.

Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
