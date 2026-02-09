USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

СВР обвинила Запад в подготовке свержения Лукашенко

16:18 332

Подконтрольные западным странам организации «аккумулируют силы» и ведут подготовку к смене «конституционного строя» в Беларуси, заявила Служба внешней разведки (СВР) России. По версии ведомства, операция нацелена на президентские выборы 2030 года, а для ее осуществления неправительственные организации и фонды США, Великобритании, Германии и Польши «ищут в белорусском обществе новых либеральных пассионариев». Помимо прочего, на Западе рассчитывают «ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей военной операции» в Украине, подчеркнули в российской разведке.

При этом в СВР заверили, что белорусы больше не выйдут на массовые протесты, охватившие страну после президентских выборов 2020 года. «Белорусское общество, преодолев срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис 2020 года, получило хорошую «прививку» от попыток раскачать ситуацию в стране», — подчеркнули в СВР.

В январе 2025 года Лукашенко переизбрался на седьмой срок, получив, как заявили в белорусском Центризбиркоме, 86,82% голосов.

Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1380
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1255
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 773
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2848
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3417
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1129
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3506
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1355
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1300
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2572
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:34 2244

