СВР обвинила Запад в подготовке свержения Лукашенко

Подконтрольные западным странам организации «аккумулируют силы» и ведут подготовку к смене «конституционного строя» в Беларуси, заявила Служба внешней разведки (СВР) России. По версии ведомства, операция нацелена на президентские выборы 2030 года, а для ее осуществления неправительственные организации и фонды США, Великобритании, Германии и Польши «ищут в белорусском обществе новых либеральных пассионариев». Помимо прочего, на Западе рассчитывают «ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей военной операции» в Украине, подчеркнули в российской разведке.

При этом в СВР заверили, что белорусы больше не выйдут на массовые протесты, охватившие страну после президентских выборов 2020 года. «Белорусское общество, преодолев срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис 2020 года, получило хорошую «прививку» от попыток раскачать ситуацию в стране», — подчеркнули в СВР.

В январе 2025 года Лукашенко переизбрался на седьмой срок, получив, как заявили в белорусском Центризбиркоме, 86,82% голосов.