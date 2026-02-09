Украина перешла в контрнаступление

По их данным, ВСУ проводят контратаки на правом фланге российской группировки на востоке Запорожской области. Наступление идет со стороны Покровского и Великомихайловки с целью рассечь силы российских войск и выйти им в тыл.

Украинские войска приступили к контрнаступлению на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщают российские военные паблики.

Российские обозреватели отмечают, что атаки ведутся на нескольких направлениях. По их сведениям, операции начались при туманной погоде, что облегчило обход позиций и проникновение в тыл россиян.

Российская сторона утверждает, что атаки отбиваются, а украинскую пехоту поражают дронами, однако подтверждает, что ВСУ смогли войти в Терноватое, где продолжаются ожесточенные бои. Украинское командование в свою очередь еще вчера заявило о полном вытеснении российских войск из этого населенного пункта. По информации военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, освобожден также соседний Придорожный.

Ситуация остается динамичной. Активное освещение контрнаступления российскими пабликами может свидетельствовать о том, что Москва попытается сдержать продвижение ВСУ, перебросив резервы на этот участок фронта.

Российский Z-блогер Юрий Подоляка подтверждает начало масштабного контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, украинская армия, воспользовавшись погодными условиями и техническими проблемами в условиях отключения от Starlink, нанесла мощный удар в полосе ответственности группировки войск «Восток».

Он отметил, что ВСУ провели масштабную перегруппировку, стянув свои самые боеспособные резервы на Гуляйпольском направлении. По сути, в бой введен весь наличный штурмовой корпус — подразделения сразу семи штурмовых полков и трех штурмовых бригад. Эти силы были спешно переброшены с Покровского участка фронта и Купянского направления, подчеркнул Подоляка.