USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Украина перешла в контрнаступление

о развитии ситуации
16:34 291

Украинские войска приступили к контрнаступлению на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщают российские военные паблики.

По их данным, ВСУ проводят контратаки на правом фланге российской группировки на востоке Запорожской области. Наступление идет со стороны Покровского и Великомихайловки с целью рассечь силы российских войск и выйти им в тыл.

Российские обозреватели отмечают, что атаки ведутся на нескольких направлениях. По их сведениям, операции начались при туманной погоде, что облегчило обход позиций и проникновение в тыл россиян.

Российская сторона утверждает, что атаки отбиваются, а украинскую пехоту поражают дронами, однако подтверждает, что ВСУ смогли войти в Терноватое, где продолжаются ожесточенные бои. Украинское командование в свою очередь еще вчера заявило о полном вытеснении российских войск из этого населенного пункта. По информации военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, освобожден также соседний Придорожный.

Ситуация остается динамичной. Активное освещение контрнаступления российскими пабликами может свидетельствовать о том, что Москва попытается сдержать продвижение ВСУ, перебросив резервы на этот участок фронта.

Российский Z-блогер Юрий Подоляка подтверждает начало масштабного контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, украинская армия, воспользовавшись погодными условиями и техническими проблемами в условиях отключения от Starlink, нанесла мощный удар в полосе ответственности группировки войск «Восток».

Он отметил, что ВСУ провели масштабную перегруппировку, стянув свои самые боеспособные резервы на Гуляйпольском направлении. По сути, в бой введен весь наличный штурмовой корпус — подразделения сразу семи штурмовых полков и трех штурмовых бригад. Эти силы были спешно переброшены с Покровского участка фронта и Купянского направления, подчеркнул Подоляка.

Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1381
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1256
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 774
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2850
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3417
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1129
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3508
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1355
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1302
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2574
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:34 2245

ЭТО ВАЖНО

Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов
Иран закручивает гайки: задержан сын лидера реформаторов обновлено 16:30
16:30 1381
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
Протест Азербайджана принят: «Арцаха» на Олимпиаде не будет
15:49 1256
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента
Увеличение числа депутатов не повысит эффективность парламента экс-депутат
15:32 774
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 2850
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США; все еще актуально
11:24 3417
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск
Ожесточенные бои: россияне пытаются прорваться в Покровск DeepState
15:20 1129
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером обновлено 15:17
15:17 3508
Хаменеи зовет иранцев на улицы
Хаменеи зовет иранцев на улицы
15:12 1355
Магеррамова освободили в зале суда
Магеррамова освободили в зале суда
15:07 1302
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос
14:09 2574
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева
Еще одна делегация США у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:34 2245
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться