В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии

16:53 2574

Азербайджан и Словакия подписали контракт в рамках выставки World Defense Show, проходящей в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Информацию об этом распространила словацкая газета Pravda.

Сообщается, что стороны заключили рамочный контракт на закупку автоматических минометов СAM-120, производимых словацким оружейным заводом ZŤS Spéciál. Стоимость контракта составляет 210 миллионов евро.

По словам министра обороны Словакии Роберта Калиняка, в настоящее время проведены переговоры по первому этапу контракта, предусматривающему поставку 96 минометов.

Министр отметил, что рамочное соглашение отражает два ключевых направления развития сотрудничества между Словакией и Министерством оборонной промышленности Азербайджана.

Он добавил, что данный проект является новым направлением для Словакии, и выразил удовлетворение оказанным ему доверием.

«Другие страны также проявляют интерес к этому вопросу», — подчеркнул министр.

Со стороны Словакии контракт подписал директор компании ZŤS Spéciál Мирослав Шим.

Издание отмечает, что это крупнейшая сделка государственной оружейной компании Словакии.

