Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии

Азербайджан и Словакия подписали контракт в рамках выставки World Defense Show, проходящей в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Информацию об этом распространила словацкая газета Pravda.
Сообщается, что стороны заключили рамочный контракт на закупку автоматических минометов СAM-120, производимых словацким оружейным заводом ZŤS Spéciál. Стоимость контракта составляет 210 миллионов евро.
По словам министра обороны Словакии Роберта Калиняка, в настоящее время проведены переговоры по первому этапу контракта, предусматривающему поставку 96 минометов.
Министр отметил, что рамочное соглашение отражает два ключевых направления развития сотрудничества между Словакией и Министерством оборонной промышленности Азербайджана.
Он добавил, что данный проект является новым направлением для Словакии, и выразил удовлетворение оказанным ему доверием.
«Другие страны также проявляют интерес к этому вопросу», — подчеркнул министр.
Со стороны Словакии контракт подписал директор компании ZŤS Spéciál Мирослав Шим.
Издание отмечает, что это крупнейшая сделка государственной оружейной компании Словакии.