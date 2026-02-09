Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил продление срока моратория на проверки в сфере предпринимательства.
Глава государства утвердил соответствующие поправки в закон, согласно которым срок продлен до 1 января 2027 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил продление срока моратория на проверки в сфере предпринимательства.
Глава государства утвердил соответствующие поправки в закон, согласно которым срок продлен до 1 января 2027 года.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.