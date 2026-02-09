USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса

16:57 1470

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил продление срока моратория на проверки в сфере предпринимательства.

Глава государства утвердил соответствующие поправки в закон, согласно которым срок продлен до 1 января 2027 года.

Суд принял решение в отношении Али Керимли
19:58 19
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 4973
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 581
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
19:01 1065
Такси в Баку подорожало
18:12 2090
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
16:54 3595
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
14:09 3787
На сколько повысятся пенсии?
17:48 2912
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
16:57 1471
Украина перешла в контрнаступление?
18:45 4537
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
16:53 2575

