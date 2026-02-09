USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

На сколько повысятся пенсии?

ОБНОВЛЕНО 17:48
17:48 2912

Пенсии в Азербайджане с 1 января текущего года повышаются путем индексации на 9,3% в соответствии с показателем роста среднемесячной заработной платы за 2025 год.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Новым распоряжением президента Ильхама Алиева «Об индексации трудовых пенсий» министерство повышает все пенсии, назначенные до 1 января 2026 года, на основании данных, представленных Государственным комитетом статистики.

Повышение осуществляется автоматически через электронную систему - без необходимости обращения пенсионеров и представления каких-либо документов.

«Повышенные пенсии за январь будут выплачены вместе с пенсией за февраль. Таким образом, пенсионеры получат пенсию за февраль уже с учетом нового повышения, а также сумму доплаты за январь. Индексация и повышение пенсий распространяется на всех пенсионеров (в том числе пенсионеров-военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и др.), то есть на 1,1 млн пенсионеров, и на эти повышения выделено дополнительно 640 млн манатов ежегодно», - говорится в информации.

Также отмечается, что распоряжением главы государства пенсионные капиталы, учтенные на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2026 года, также повышаются путем индексации на 5,6% в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год.

«Повышение, применяемое в начале каждого года, показывает, что пенсионные капиталы лиц, участвующих в системе социального страхования, увеличиваются не только за счет отчислений на социальное страхование с их заработной платы, но и ежегодно индексируются и повышаются государством», - сказано в сообщении.

*** 17:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено в соответствии с годовыми темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы за 2025 год, определенными Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики на 1 января 2026 года, до 1 января 2026 года провести индексацию:

страховой части трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2026 года;

в отношении пенсионеров, которым назначены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет, — суммы трудовой пенсии, определенной с учетом этих надбавок;

материальной помощи, включенной в состав трудовых пенсий с 1 января 2023 года, — в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен;

сумм пенсионного капитала, зафиксированных на страховой части индивидуального лицевого счета застрахованных лиц до 1 января 2026 года.

В соответствии с распоряжением Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

