В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Наука начинается со школы: инициатива UNEC расширяется

Инициативы «Популяризация науки» и «Наука прекрасна: от школы к науке», которые UNEC реализует уже 3 года, на этот раз были осуществлены в Нахчыванской Автономной Республике.

Целью инициативы является пробудить интерес к научной деятельности среди школьников, развить в них дух исследовательской работы с раннего возраста, сформировать научный потенциал будущего и представить науку молодежи в простой и доступной форме. В рамках проекта устанавливается прямая связь между учеными и молодежью, простым языком объясняется, что наука является не просто теоретическими знаниями, а частью нашей жизни, и на первый план выдвигается важность науки для общества.

Представители ознакомились с кампусом, научными центрами и лабораторными возможностями Нахчыванского государственного университета (НГУ).

На встрече с профессорско-преподавательским составом НГУ, где за основу были приняты рекомендации президента Ильхама Алиева, были затронуты вопросы сохранения прозрачности родного языка, а также обсуждены международный опыт в области популяризации науки и перспективы сотрудничества между высшими учебными заведениями.

В завершение мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между UNEC и НГУ. Была достигнута договоренность об интеграции электронных библиотек обоих университетов и реализации совместных грантовых проектов.

В рамках инициативы «Наука прекрасна: от школы к науке» были проведены встречи со школьниками  в Международной школе при НГУ и полной средней школе №1 города Ордубада. На встречах, в которых также принял участие министр образования Нахчывана Эльхан Наджафов, особое внимание было уделено рекомендациям президента Ильхама Алиева по защите и развитию азербайджанского языка.  

Было отмечено, что основы науки закладываются в школьные годы и что ученые, которые совершат великие открытия в будущем, могут вырасти из числа учеников, сидящих сегодня в классах. Призывая школьников к усвоению как национальных ценностей, так и современных научных знаний, было отмечено, что для занятий наукой нет возрастных ограничений.

По окончании встреч книги были переданы в дар школьным библиотекам.

Целью инициативы «Популяризация науки» является расширение научного кругозора общества, а также повышение интереса молодежи к науке, сделав науку общей ценностью для всех. Инициатива «Наука прекрасна: от школы к науке» направлена на то, чтобы пробудить среди школьников интерес к научной деятельности, развить в них исследовательский дух с раннего возраста, сформировать научный потенциал, а также представить науку учащимся простым языком. В рамках проекта устанавливается прямая связь между учеными и школьниками, объясняется, что наука является не просто теоретическими знаниями, а частью нашей жизни, и на первый план выдвигается важность науки для общества.

