В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

В Украине убит командир отряда «АрБат» Айк Гаспарян

17:42 2047

Командир добровольческого батальона «АрБат» Айк Гаспарян убит на войне в Украине. Об этом рассказал так называемый «мэр» украинской Горловки (захвачена РФ в 2014 году) в Донецкой области Иван Приходько, сообщают российские СМИ.

Айк Гаспарян - бывший участник ЧВК «Вагнер», участвовал в боях под Соледаром и Бахмутом, получил медаль «За отвагу», врученную ему лично российским президентом Владимиром Путиным.

Гаспарян был завербован на войну в Украине из колонии строгого режима. Его осудили на 7 лет и 3 месяца за вооруженное ограбление.

В 2022 году Армен Саркисян, бывший антимайдановец, сепаратист, основал армянский батальон «АрБат» и занимался подготовкой его бойцов. В 2023 году командиром «АрБата» стал Айк Гаспарян. В феврале 2025 года Армен Саркисян был убит в результате взрыва в московском ЖК «Алые паруса».

Суд принял решение в отношении Али Керимли
Суд принял решение в отношении Али Керимли
19:58 27
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 4977
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 584
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
19:01 1067
Такси в Баку подорожало
Такси в Баку подорожало
18:12 2094
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
16:54 3601
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
14:09 3788
На сколько повысятся пенсии?
На сколько повысятся пенсии? ОБНОВЛЕНО 17:48
17:48 2914
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
16:57 1472
Украина перешла в контрнаступление?
Украина перешла в контрнаступление? обновлено 18:45
18:45 4543
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
16:53 2575

