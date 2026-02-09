В Украине убит командир отряда «АрБат» Айк Гаспарян

Командир добровольческого батальона «АрБат» Айк Гаспарян убит на войне в Украине. Об этом рассказал так называемый «мэр» украинской Горловки (захвачена РФ в 2014 году) в Донецкой области Иван Приходько, сообщают российские СМИ.

Айк Гаспарян - бывший участник ЧВК «Вагнер», участвовал в боях под Соледаром и Бахмутом, получил медаль «За отвагу», врученную ему лично российским президентом Владимиром Путиным.

Гаспарян был завербован на войну в Украине из колонии строгого режима. Его осудили на 7 лет и 3 месяца за вооруженное ограбление.

В 2022 году Армен Саркисян, бывший антимайдановец, сепаратист, основал армянский батальон «АрБат» и занимался подготовкой его бойцов. В 2023 году командиром «АрБата» стал Айк Гаспарян. В феврале 2025 года Армен Саркисян был убит в результате взрыва в московском ЖК «Алые паруса».