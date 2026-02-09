USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Минус шесть тысяч дронов: ВСУ накрыли склад БПЛА

17:46 1663

Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов и пункт управления российской армии, а также уничтожили на территории России склад БПЛА, где сгорело около 6 тыс. FPV-дронов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По его информации, в ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск российских ВС.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоалексеевка под удар попал склад боеприпасов.

«Кроме того, по результатам предварительных поражений, в частности склада БПЛА в районе города Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками», – говорится в сообщении.

Суд принял решение в отношении Али Керимли
Суд принял решение в отношении Али Керимли
19:58 30
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 4981
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 586
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
19:01 1069
Такси в Баку подорожало
Такси в Баку подорожало
18:12 2095
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
16:54 3602
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
14:09 3790
На сколько повысятся пенсии?
На сколько повысятся пенсии? ОБНОВЛЕНО 17:48
17:48 2914
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
16:57 1472
Украина перешла в контрнаступление?
Украина перешла в контрнаступление? обновлено 18:45
18:45 4546
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
16:53 2575

