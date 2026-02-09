Минус шесть тысяч дронов: ВСУ накрыли склад БПЛА

Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов и пункт управления российской армии, а также уничтожили на территории России склад БПЛА, где сгорело около 6 тыс. FPV-дронов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По его информации, в ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск российских ВС.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоалексеевка под удар попал склад боеприпасов.

«Кроме того, по результатам предварительных поражений, в частности склада БПЛА в районе города Ростов-на-Дону Ростовской области РФ, подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками», – говорится в сообщении.