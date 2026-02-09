USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Вугар Юсифов задержан в московском аэропорту

17:51 2846

Российский бизнесмен Вугар Юсифов, проходящий по делу о мошенничестве в особо крупном размере, задержан в Москве при попытке вылететь в Азербайджан. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.

Согласно информации, Юсифова обвиняют в мошенничестве, он является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) по строительству Виталия Шарова и директора местного департамента имущественных отношений Алексея Дворникова.

«Юсифов планировал покинуть город Сургут и улететь в Азербайджан. Летел в Москву, там его уже ждали силовики…» – пишут российские СМИ.

В суде Сургута сообщили, что Юсифов заключен под стражу до 25 марта. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или совершенное группой). СМИ указывают, что Вугар Юсифов считается известным и влиятельным бизнесменом в Сургуте.

В июне 2025 года Шаров и Дворников были задержаны по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что они по заниженной цене продали акции АО «Агентство воздушных сообщений». Инсайдер утверждает, что приобретателем являлся Вугар Юсифов.

