Иран поставил Америке условие

Иран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с Тегерана, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Fararu.

Речь идет о возможном отказе от урана, обогащенного до 60%. По его словам, этот вопрос зависит от того, будут ли отменены Вашингтоном все санкции в ответ.

В начале ноября 2025 года американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к обсуждению снятия санкций с Ирана, поскольку страна задавалась вопросом о возможности их отмены.

Основными причинами введения санкций являются обвинения США в том, что Иран нарушает международные обязательства и занимается деятельностью, угрожающей глобальной безопасности. Ключевые претензии включают разработку баллистических ракет и потенциального ядерного оружия, финансирование террористических организаций (таких как «Хезболла» и «Хуситы»), нарушения прав человека внутри страны и враждебную риторику по отношению к США и их союзникам.

Санкции США включают практически полное торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Также введены ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.

7 февраля в Омане прошли переговоры между Ираном и США.

Накануне министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что Иран продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас, и не примет политику «нулевого обогащения».