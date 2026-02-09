USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Идеатон GəncVİZYON успешно завершился при партнерстве Nar

17:57 275

Идеатон GəncVİZYON, приуроченный к Дню молодежи и организованный Фондом молодежи, успешно завершился при партнерстве выгодного мобильного оператора Nar.

В рамках проекта 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, объединившись в 40 команд, работали над идеями по таким направлениям, как будущее образования и навыков, занятость молодежи и предпринимательство, цифровое будущее и искусственный интеллект, социальные инициативы и волонтерство, а также зеленое и устойчивое будущее. По итогам оценки менторов 10 команд вышли в финальный этап. В финальном этапе идеатона команды представили свои идеи жюри, и по результатам оценки три команды были объявлены победителями. В ходе церемонии закрытия официальные лица и партнеры подчеркнули значимость подобных инициатив в формировании стратегического мышления и ориентированного на будущее взгляда молодежи.

Проект, организованный в соответствии с требованиями государственной молодежной политики, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, направлен на внесение значимого вклада в воспитание предприимчивого и инновационного молодого поколения.

Суд принял решение в отношении Али Керимли
Суд принял решение в отношении Али Керимли
19:58 36
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 4984
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 590
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
19:01 1073
Такси в Баку подорожало
Такси в Баку подорожало
18:12 2102
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
16:54 3607
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
14:09 3791
На сколько повысятся пенсии?
На сколько повысятся пенсии? ОБНОВЛЕНО 17:48
17:48 2919
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
16:57 1475
Украина перешла в контрнаступление?
Украина перешла в контрнаступление? обновлено 18:45
18:45 4553
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
16:53 2577

