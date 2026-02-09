Такси в Баку подорожало

Компания Bolt с 7 февраля повысила стоимость поездок на 10%. Об этом haqqin.az сообщили водители сервиса.
Отмечается, что причиной подорожания стало увеличение цен на топливо. Один из водителей рассказал, что в начале месяца они получили уведомляющее сообщение о повышении тарифов. Рост цен коснулся всех категорий поездок.
В настоящее время минимальный тариф составляет 3,5 маната.
Напомним, что с января 2026 года бензин подорожал на 5 гяпиков, а дизельное топливо — на 10 гяпиков.
Компания пока не прокомментировала данный вопрос.