Такси в Баку подорожало

Компания Bolt с 7 февраля повысила стоимость поездок на 10%. Об этом haqqin.az сообщили водители сервиса.

Отмечается, что причиной подорожания стало увеличение цен на топливо. Один из водителей рассказал, что в начале месяца они получили уведомляющее сообщение о повышении тарифов. Рост цен коснулся всех категорий поездок.

В настоящее время минимальный тариф составляет 3,5 маната.

Напомним, что с января 2026 года бензин подорожал на 5 гяпиков, а дизельное топливо — на 10 гяпиков.

Компания пока не прокомментировала данный вопрос.