USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Такси в Баку подорожало

Ульвия Худиева
18:12 2103

Компания Bolt с 7 февраля повысила стоимость поездок на 10%. Об этом haqqin.az сообщили водители сервиса.

Отмечается, что причиной подорожания стало увеличение цен на топливо. Один из водителей рассказал, что в начале месяца они получили уведомляющее сообщение о повышении тарифов. Рост цен коснулся всех категорий поездок.

В настоящее время минимальный тариф составляет 3,5 маната.

Напомним, что с января 2026 года бензин подорожал на 5 гяпиков, а дизельное топливо — на 10 гяпиков.

Компания пока не прокомментировала данный вопрос.

Суд принял решение в отношении Али Керимли
Суд принял решение в отношении Али Керимли
19:58 38
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 4986
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 591
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
19:01 1076
Такси в Баку подорожало
Такси в Баку подорожало
18:12 2104
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
16:54 3609
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
14:09 3792
На сколько повысятся пенсии?
На сколько повысятся пенсии? ОБНОВЛЕНО 17:48
17:48 2921
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
16:57 1476
Украина перешла в контрнаступление?
Украина перешла в контрнаступление? обновлено 18:45
18:45 4554
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
16:53 2578

ЭТО ВАЖНО

Суд принял решение в отношении Али Керимли
Суд принял решение в отношении Али Керимли
19:58 38
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 4986
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 591
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
Оппозиция обещает отказаться от российских нефти и газа
19:01 1076
Такси в Баку подорожало
Такси в Баку подорожало
18:12 2104
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
Ильхам Алиев уволил Таира Будагова... и назначил главой района
16:54 3609
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном?
Откроет ли Азербайджан границу с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
14:09 3792
На сколько повысятся пенсии?
На сколько повысятся пенсии? ОБНОВЛЕНО 17:48
17:48 2921
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
Ильхам Алиев утвердил продление моратория на проверки бизнеса
16:57 1476
Украина перешла в контрнаступление?
Украина перешла в контрнаступление? обновлено 18:45
18:45 4554
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
Крупная оружейная сделка Азербайджана и Словакии
16:53 2578
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться