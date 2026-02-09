«Тиса» обещает восстановить отношения с Польшей, сместить внешнюю политику в сторону ЕС и НАТО и положить конец зависимости от российских энергоносителей к 2035 году в случае победы на выборах над партией премьер-министра Виктора Орбана.

Опросы показывают, что «Тиса» лидирует.

Ранее власти Венгрии обвиняли Украину якобы во вмешательстве в выборы в стране и поддержке оппозиции. В частности, об этом заявлял глава МИД Петер Сийярто: «Очевидно, они хотят, чтобы победила партия «Тиса», потому что если партия «Тиса» выиграет выборы, то они немедленно дадут зеленый свет вступлению Украины в Европейский союз, немедленно скажут «да» Брюсселю, чтобы втянуть Венгрию в войну, и немедленно позволят Брюсселю забрать деньги венгров на содержание украинского государства».