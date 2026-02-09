Иранцы разочарованы Трампом

Люди, негативно настроенные к действующим властям Ирана, считают предательством решение президента США Дональда Трампа пойти на переговоры с режимом аятолл.

Как напоминает издание Al-Monitor, около месяца назад Дональд Трамп обещал поддержку протестующим в Иране, однако теперь именно он направил американскую делегацию за стол переговоров с иранской стороной по ядерному досье. Это вызвало у части иранцев, рассчитывавших на помощь США, острое чувство предательства.

«Президент США нас бросил. Мы не должны были становиться теми, кто расчищает дорогу для новой сделки», - сказал один из иранцев изданию.

Трамп после начала протестов и жесткого подавления их властями обещал помощь протестующим. Позже он и его администрация активно включились в дипломатический процесс, организовав переговоры с иранскими представителями, чтобы попытаться снизить напряженность и найти политическое решение вопросов между США и Ираном.