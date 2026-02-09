Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза

На прошлой неделе Европейский союз объявил о новом, двадцатом по счету пакете санкций против Российской Федерации. Представляя его, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сформулировала позицию предельно жестко: «Россия понимает только язык силы».

По словам председателя ЕС, новый пакет санкций логически продолжает линию предыдущих девятнадцати и концентрируется на трех ключевых направлениях - энергетике, финансовых услугах и торговле.

В энергетическом блоке предусмотрен полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти. Эта мера, как подчеркнула фон дер Ляйен, должна дополнительно сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и затруднить поиск покупателей для российской нефти.