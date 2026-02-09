Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза

На прошлой неделе Европейский союз объявил о новом, двадцатом по счету пакете санкций против Российской Федерации. Представляя его, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сформулировала позицию предельно жестко: «Россия понимает только язык силы».
По словам председателя ЕС, новый пакет санкций логически продолжает линию предыдущих девятнадцати и концентрируется на трех ключевых направлениях - энергетике, финансовых услугах и торговле.
В энергетическом блоке предусмотрен полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти. Эта мера, как подчеркнула фон дер Ляйен, должна дополнительно сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и затруднить поиск покупателей для российской нефти.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обозначила логику Брюсселя еще жестче. «Россия отвечает на дипломатию ракетами. Мы намерены сделать этот выбор крайне дорогостоящим», - заявила она.
Представляя санкционный пакет, Каллас отметила, что новые ограничения наносят ощутимый удар по российской экономике и последовательно подрывают ее военный потенциал.
По оценке верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Москва далека от образа «непобедимой державы»: фронт фактически застыл, а внутренняя экономика РФ испытывает нарастающее давление. Усиление санкций в координации с партнерами и параллельное расширение военной помощи Украине способны, по мнению Брюсселя, приблизить завершение войны.
Отдельное внимание привлекает региональный аспект. В санкционный список включен нефтяной терминал Кулеви на черноморском побережье Грузии. Как поясняют в ЕС, этот объект фигурирует в цепочке приема и транзита российской нефти. Терминалом управляет азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR, его ежегодная пропускная способность достигает 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, что делает Кулеви заметным узлом региональной логистики.
20-й пакет санкций вступит в силу после формального утверждения государствами-членами Европейского союза.
Haqqin.az обратился за комментарием в SOCAR и готов опубликовать точку зрения представителей Государственной нефтяной компании Азербайджана.