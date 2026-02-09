USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим

обновлено 21:15
21:15 2411

Руководителю газеты Hürriyyət и телеканала Hürriyyət TV Вюгару Мамедову продлили срок содержания под стражей.

Как сообщает haqqın.az, соответствующее решение было оглашено в ходе заседания Сабаильского районного суда.

Вюгар Мамедов был задержан 30 октября прошлого года в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в редакции газеты Hürriyyət и телеканала Hürriyyət TV.

*** 20:40 

Сабаильский районный суд продлил на 4 месяца арест бывшему руководителю секретариата Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и экс-сотруднику Администрации президента Эльдару Амирову, задержанному Службой государственной безопасности (СГБ).

Эльдар Амиров работал в Администрации президента в период, когда ее руководителем был Рамиз Мехтиев, а в последнее время, до ареста, осуществлял деятельность в качестве его помощника.

*** 20:23

Сабаильский районный суд сегодня продлил на 4 месяца арест члена Президиума Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ).

Мамеду Ибрагиму предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват или удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства).

*** 19:58 

Решением Сабаильского районного суда срок ареста председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли продлен еще на 4 месяца.

В суде рассмотрели представление следователей Службы государственной безопасности (СГБ) о продлении срока ареста Керимли.

Али Керимли был задержан в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, расследуемого Службой госбезопасности. Ему предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

