Алиев: Никогда не забудем доверия BP

Сотрудничество между Азербайджаном и BP началось в 1994 году, когда азербайджанское государство «сталкивалось с серьезными проблемами». Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США.

«В то время у нас был миллион бездомных, депортированных, подвергшихся в результате агрессии Армении этнической чистке. Наша казна была пуста. Нам не хватало электричества, даже объемы добычи нефти быстро сокращались. Перспективы на успех были очень низкими.

Поэтому привлечение инвестиций со стороны международных нефтяных компаний, в основном bp и других, было для нас единственным способом выжить и построить государство. Доверие bp и других компаний к нам сыграло решающую роль, и мы никогда этого не забудем. И с тех пор, на протяжении более тридцати лет, никогда не было никаких разногласий или каких-либо судебных разбирательств, ничего. Так что это действительно хороший пример сотрудничества между принимающей страной и крупными энергетическими компаниями.

Сейчас наше сотрудничество переходит в плоскость возобновляемых источников энергии. bp участвует в строительстве солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в городе Джебраил, который до 2020 года находился под оккупацией. Декарбонизация крупнейшего нефтегазового терминала в Сангачале также является большим вкладом bp в экологическую повестку дня. Есть и многие другие планы, существующие и новые проекты, в том числе увеличение добычи газа, которое, как мы надеемся, в этом году мы увидим в рамках проекта по разработке глубоководных пластов месторождения Азери-Чираг-Гюнешли.

А также стабилизация добычи нефти, что важно для всех нас. Со всеми энергетическими компаниями, с которыми мы работали и продолжаем работать очень эффективно, мы установили очень хорошие отношения. Думаю, что именно поэтому интерес к инвестициям в Азербайджан по-прежнему очень высок, даже несмотря на продолжающееся по объективным причинам снижение добычи нефти.

Я вижу здесь представителей компании Exxon — компании, которая также была одной из первых, присоединившихся к инвестиционным проектам в Азербайджане, и сейчас работает над новым проектом, который, надеюсь, даст хорошие результаты. Во время моего визита в Вашингтон в августе прошлого года был подписан Меморандум о взаимопонимании по одному очень перспективному и привлекательному проекту. В случае успеха мы надеемся, что это даст нам дополнительные возможности для развития нашей нефтяной промышленности и в то же время — дополнительную возможность инвестировать средства, получаемые от продажи нефти, в ненефтяную экономику, как мы всегда и делали», - сказал Алиев.