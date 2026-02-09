USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Российская нефть не находит покупателя

Проблемы с реализацией нефти из-за сокращения ее закупок Индией привели к тому, что добыча в России упала в январе второй месяц подряд, составив 9,28 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этими данными. Это почти на 300 000 баррелей в сутки меньше квоты, которая положена России в рамках ОПЕК+.

Среднесуточное сокращение производства составило в январе 46 000 баррелей после примерно 100 000 баррелей месяцем ранее.

Из-за невозможности пристроить вывозимую из России нефть в полном объеме после того, как США в конце августе ввели пошлины против Индии, а в конце октября – санкции против «Роснефти» и «Лукойла», сырье накапливается в танкерах. К началу февраля в плавучих хранилищах находилось 143 млн баррелей российской нефти. Это почти вдвое больше, чем год назад, и на четверть с лишним больше, чем в конце ноября.

Ранее сильное падение добычи в России наблюдалось в 2024 году, когда она снизилась с 9,64 млн в марте до 8,97 млн баррелей в сентябре. Но тогда это объяснялось сокращением квот ОПЕК+, когда организация старалась поддержать цены на нефть за счет ограничения предложения. В дальнейшем до сентября 2025 года объем добычи у России примерно соответствовал квоте, но затем показатели стали расходиться: квота росла, а производство поначалу стагнировало, а затем стало сокращаться.

Сейчас квота составляет 9,57 млн баррелей в сутки.

Турция об ударе по Ирану
Турция об ударе по Ирану
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Фидан говорит: войны не будет
Фидан говорит: войны не будет
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
Российская нефть не находит покупателя
Российская нефть не находит покупателя
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
