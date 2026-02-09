Российская нефть не находит покупателя

Проблемы с реализацией нефти из-за сокращения ее закупок Индией привели к тому, что добыча в России упала в январе второй месяц подряд, составив 9,28 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этими данными. Это почти на 300 000 баррелей в сутки меньше квоты, которая положена России в рамках ОПЕК+.

Среднесуточное сокращение производства составило в январе 46 000 баррелей после примерно 100 000 баррелей месяцем ранее.

Из-за невозможности пристроить вывозимую из России нефть в полном объеме после того, как США в конце августе ввели пошлины против Индии, а в конце октября – санкции против «Роснефти» и «Лукойла», сырье накапливается в танкерах. К началу февраля в плавучих хранилищах находилось 143 млн баррелей российской нефти. Это почти вдвое больше, чем год назад, и на четверть с лишним больше, чем в конце ноября.

Ранее сильное падение добычи в России наблюдалось в 2024 году, когда она снизилась с 9,64 млн в марте до 8,97 млн баррелей в сентябре. Но тогда это объяснялось сокращением квот ОПЕК+, когда организация старалась поддержать цены на нефть за счет ограничения предложения. В дальнейшем до сентября 2025 года объем добычи у России примерно соответствовал квоте, но затем показатели стали расходиться: квота росла, а производство поначалу стагнировало, а затем стало сокращаться.

Сейчас квота составляет 9,57 млн баррелей в сутки.