Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией

Азербайджан соблюдал и соблюдает взятые на себя обязательства и никогда не смешивает политическую повестку с бизнесом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным связям, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

«Проекты по развитию транспортной связности, которые мы уже обсуждали, уже создают большие возможности для региона. Потому что, несмотря на то что мы были объектом армянской агрессии и оккупации в течение 30 лет, именно Азербайджан сделал первый шаг к миру после освобождения наших территорий и полного восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета — как силой, так и политическими средствами.

Мы предложили Армении мир, и мир был достигнут при содействии президента США Дональда Трампа 8 августа 2025 года. И теперь мы не только сняли все ограничения на транзит грузов в Армению — поскольку у Армении нет надёжных транспортных и коммуникационных маршрутов, и транзит через Азербайджан для них имеет исключительное значение, — но и начали поставлять нефтепродукты в Армению, чтобы заложить первые основы сотрудничества», — сказал Алиев.