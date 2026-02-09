Фидан говорит: войны не будет

В данный момент нет угрозы внезапной войны, есть вероятность разрешения напряженности между США и Ираном через переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после разговора со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

«Иранская проблема занимает наше внимание, у нашего региона нет возможности для новой войны. Наш президент также проявляет чувствительность по этому вопросу. Два дня назад в Омане встретились иранские и американские официальные лица. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дал информацию о переговорах, также были проведены обсуждения с американскими официальными лицами.

Достигнуть результата в этом вопросе сложно, но радостным является то, что стороны проявили среднюю волю к переговорам. После долгого перерыва возникновение положительной атмосферы после первого контакта имеет для нас значение.

Нам нужно найти креативное решение, если у сторон есть воля к урегулированию. В данный момент, по крайней мере, внезапной угрозы войны не наблюдается. Есть вероятность, что напряженность между США и Ираном может быть разрешена через переговоры.

Есть вероятность, дверь приоткрыта, после встреч, проведенных 30 января в Стамбуле, обе стороны приняли решение о переговорах, и это было важным решением начать с ядерного досье. Говорить иранцам «возьмите или оставьте четыре пункта» не является решением, мы объяснили это американцам.

После того как мы увидели волю иранцев по ядерному вопросу, мы также сказали американской стороне, что было бы лучше двигаться в этом направлении. Ядерный вопрос является самым важным вопросом. Темы, которые иранцы хотят обсудить, и темы, которые американцы хотят обсудить, не совпадают. Иран хочет обсудить 2 темы. Одна из них - каково текущее состояние практики обогащения урана. Другая - что будет с обогащенным на 60% ураном. Иран хочет говорить только об этом», - добавил Фидан.