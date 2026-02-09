USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Фидан говорит: войны не будет

22:19 853

В данный момент нет угрозы внезапной войны, есть вероятность разрешения напряженности между США и Ираном через переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после разговора со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

«Иранская проблема занимает наше внимание, у нашего региона нет возможности для новой войны. Наш президент также проявляет чувствительность по этому вопросу. Два дня назад в Омане встретились иранские и американские официальные лица. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дал информацию о переговорах, также были проведены обсуждения с американскими официальными лицами.

Достигнуть результата в этом вопросе сложно, но радостным является то, что стороны проявили среднюю волю к переговорам. После долгого перерыва возникновение положительной атмосферы после первого контакта имеет для нас значение.

Нам нужно найти креативное решение, если у сторон есть воля к урегулированию. В данный момент, по крайней мере, внезапной угрозы войны не наблюдается. Есть вероятность, что напряженность между США и Ираном может быть разрешена через переговоры.

Есть вероятность, дверь приоткрыта, после встреч, проведенных 30 января в Стамбуле, обе стороны приняли решение о переговорах, и это было важным решением начать с ядерного досье. Говорить иранцам «возьмите или оставьте четыре пункта» не является решением, мы объяснили это американцам.

После того как мы увидели волю иранцев по ядерному вопросу, мы также сказали американской стороне, что было бы лучше двигаться в этом направлении. Ядерный вопрос является самым важным вопросом. Темы, которые иранцы хотят обсудить, и темы, которые американцы хотят обсудить, не совпадают. Иран хочет обсудить 2 темы. Одна из них - каково текущее состояние практики обогащения урана. Другая - что будет с обогащенным на 60% ураном. Иран хочет говорить только об этом», - добавил Фидан.

Турция об ударе по Ирану
Турция об ударе по Ирану
22:57 45
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
22:38 420
Фидан говорит: войны не будет
Фидан говорит: войны не будет
22:19 854
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
22:02 952
Российская нефть не находит покупателя
Российская нефть не находит покупателя
21:46 1285
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
21:28 1630
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема
20:19 2923
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза главное на этот час
19:32 3998
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим обновлено 21:15
21:15 2416
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 6505
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 2251

ЭТО ВАЖНО

Турция об ударе по Ирану
Турция об ударе по Ирану
22:57 45
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
22:38 420
Фидан говорит: войны не будет
Фидан говорит: войны не будет
22:19 854
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
22:02 952
Российская нефть не находит покупателя
Российская нефть не находит покупателя
21:46 1285
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
21:28 1630
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема
20:19 2923
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза главное на этот час
19:32 3998
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим обновлено 21:15
21:15 2416
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 6505
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 2251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться