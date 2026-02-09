USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…

22:38 420

Азербайджан никогда не станет ареной противостояния — он будет пространством сотрудничества, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США.

«Сегодня, как я уже говорил, отношения с Соединенными Штатами вступают в новую, абсолютно фантастическую эру. Мы очень воодушевлены и хотим использовать эту прекрасную возможность для установления прямых контактов между компаниями.

Конечно, мы можем долго говорить о том, что уже сделано и что планируется, но я думаю, что для вас — особенно для тех, кто посещает нас впервые — будет лучше увидеть все своими глазами. Конечно, встретиться с представителями правительства, а также бизнес-сообщества, чтобы почувствовать страну.

И, наконец, несколько слов о гостиничном бизнесе. Мы очень рады, что Marriott расширяет свое присутствие в Азербайджане - не только в столице, но и в регионах. Я надеюсь, что ваша деятельность в регионах будет расти.

У нас представлены и другие гостиничные сети из США и не только, и все еще сохраняется большой потенциал, поскольку число иностранных гостей в Азербайджане растет из года в год.

Заполняемость отелей также находится на соответствующем уровне. Крупные международные мероприятия, которые Азербайджан регулярно принимает, дополнительно привлекают туристов. Поэтому я бы порекомендовал обратить внимание на возможности как в Баку, так и в регионах.

Вы упомянули горнолыжный курорт – у нас есть большие планы по развитию этого объекта. Сегодня это уже довольно большое и очень комфортное место для занятий спортом. И, кстати, в марте этого года мы примем первое международное мероприятие.

Таким образом, гостиничный бизнес имеет большой потенциал в Азербайджане. Поэтому я надеюсь, что многие другие филиалы и сети американской гостиничной индустрии приедут в Азербайджан и увидят, что это хорошее место для инвестиций и ведения бизнеса», - подытожил президент.

Турция об ударе по Ирану
Турция об ударе по Ирану
22:57 48
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
22:38 421
Фидан говорит: войны не будет
Фидан говорит: войны не будет
22:19 855
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
22:02 954
Российская нефть не находит покупателя
Российская нефть не находит покупателя
21:46 1286
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
21:28 1630
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема
20:19 2926
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза главное на этот час
19:32 4000
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим обновлено 21:15
21:15 2416
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 6506
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 2252

ЭТО ВАЖНО

Турция об ударе по Ирану
Турция об ударе по Ирану
22:57 48
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
22:38 421
Фидан говорит: войны не будет
Фидан говорит: войны не будет
22:19 855
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
Алиев о первых основах сотрудничества с Арменией
22:02 954
Российская нефть не находит покупателя
Российская нефть не находит покупателя
21:46 1286
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
Алиев: Никогда не забудем доверия BP
21:28 1630
Премьера Джаббара Мусаева
Премьера Джаббара Мусаева главная тема
20:19 2926
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза главное на этот час
19:32 4000
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим
Продлили арест Али Керимли, помощнику Рамиза Мехтиева и другим обновлено 21:15
21:15 2416
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
Скандал в Австралии из‑за телефонных звонков в Баку на 60 тысяч долларов
14:45 6506
Иранцы разочарованы Трампом
Иранцы разочарованы Трампом
19:25 2252
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться