Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…

Азербайджан никогда не станет ареной противостояния — он будет пространством сотрудничества, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США.

«Сегодня, как я уже говорил, отношения с Соединенными Штатами вступают в новую, абсолютно фантастическую эру. Мы очень воодушевлены и хотим использовать эту прекрасную возможность для установления прямых контактов между компаниями.

Конечно, мы можем долго говорить о том, что уже сделано и что планируется, но я думаю, что для вас — особенно для тех, кто посещает нас впервые — будет лучше увидеть все своими глазами. Конечно, встретиться с представителями правительства, а также бизнес-сообщества, чтобы почувствовать страну.

И, наконец, несколько слов о гостиничном бизнесе. Мы очень рады, что Marriott расширяет свое присутствие в Азербайджане - не только в столице, но и в регионах. Я надеюсь, что ваша деятельность в регионах будет расти.

У нас представлены и другие гостиничные сети из США и не только, и все еще сохраняется большой потенциал, поскольку число иностранных гостей в Азербайджане растет из года в год.

Заполняемость отелей также находится на соответствующем уровне. Крупные международные мероприятия, которые Азербайджан регулярно принимает, дополнительно привлекают туристов. Поэтому я бы порекомендовал обратить внимание на возможности как в Баку, так и в регионах.

Вы упомянули горнолыжный курорт – у нас есть большие планы по развитию этого объекта. Сегодня это уже довольно большое и очень комфортное место для занятий спортом. И, кстати, в марте этого года мы примем первое международное мероприятие.

Таким образом, гостиничный бизнес имеет большой потенциал в Азербайджане. Поэтому я надеюсь, что многие другие филиалы и сети американской гостиничной индустрии приедут в Азербайджан и увидят, что это хорошее место для инвестиций и ведения бизнеса», - подытожил президент.