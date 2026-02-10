США из Еревана обратились к Ирану

Окончательное решение о том, где именно будут проведены красные линии на переговорах с Ираном, примет глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване.

«Если мы вернемся к исходному формату переговоров и посмотрим на то, что происходило между США и Ираном, то президент на самом деле очень, очень серьезно стремился к достижению конструктивного соглашения, которое было бы выгодно Соединенным Штатам.

Вся администрация была едина во мнении, что, если бы иранская сторона проявила достаточную дальновидность и реализовала это соглашение, оно оказалось бы выгодным и для них», - сказал Вэнс.