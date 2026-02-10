США из Еревана обратились к Ирану

Окончательное решение о том, где именно будут проведены красные линии на переговорах с Ираном, примет глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване.
«Если мы вернемся к исходному формату переговоров и посмотрим на то, что происходило между США и Ираном, то президент на самом деле очень, очень серьезно стремился к достижению конструктивного соглашения, которое было бы выгодно Соединенным Штатам.
Вся администрация была едина во мнении, что, если бы иранская сторона проявила достаточную дальновидность и реализовала это соглашение, оно оказалось бы выгодным и для них», - сказал Вэнс.
*** 22:57
Глава МИД Турции Хакан Фидан считает маловероятным сценарий политической смены власти в Иране даже в случае возможного военного удара. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Türk.
Отвечая на вопрос о перспективах политических изменений в Иране под давлением силы, Фидан отметил, что не ожидает такого развития событий.
По его словам, возможный ответ Тегерана — в том числе удары по американским военным базам — приведет к резкой эскалации конфликта, которая затронет не только военную, но и энергетическую сферу.
Министр подчеркнул, что подобный сценарий «создаст серьезные риски для региональной стабильности и осложнит борьбу с терроризмом». Он также заявил, что Анкара не заинтересована в развитии событий по этому пути и выступает за предотвращение эскалации с потенциально далеко идущими последствиями для всего региона.