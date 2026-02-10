USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

США из Еревана обратились к Ирану

обновлено 00:11
00:11 2626

Окончательное решение о том, где именно будут проведены красные линии на переговорах с Ираном, примет глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване.

«Если мы вернемся к исходному формату переговоров и посмотрим на то, что происходило между США и Ираном, то президент на самом деле очень, очень серьезно стремился к достижению конструктивного соглашения, которое было бы выгодно Соединенным Штатам.

Вся администрация была едина во мнении, что, если бы иранская сторона проявила достаточную дальновидность и реализовала это соглашение, оно оказалось бы выгодным и для них», - сказал Вэнс.

*** 22:57 

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает маловероятным сценарий политической смены власти в Иране даже в случае возможного военного удара. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Türk.

Отвечая на вопрос о перспективах политических изменений в Иране под давлением силы, Фидан отметил, что не ожидает такого развития событий.

По его словам, возможный ответ Тегерана — в том числе удары по американским военным базам — приведет к резкой эскалации конфликта, которая затронет не только военную, но и энергетическую сферу.

Министр подчеркнул, что подобный сценарий «создаст серьезные риски для региональной стабильности и осложнит борьбу с терроризмом». Он также заявил, что Анкара не заинтересована в развитии событий по этому пути и выступает за предотвращение эскалации с потенциально далеко идущими последствиями для всего региона.

Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
01:25 202
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
01:03 426
Украинской армии нужно сменить цели
Украинской армии нужно сменить цели The Wall Street Journal
00:51 623
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 6448
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата…
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата… фото; видео; ОБНОВЛЕНО 20:49
9 февраля 2026, 20:49 12940
Зеленский: Документы для Украины готовы
Зеленский: Документы для Украины готовы
9 февраля 2026, 23:42 1404
Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России
Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России
9 февраля 2026, 23:03 2665
Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»
Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»
9 февраля 2026, 23:29 1617
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа обновлено 21:08; фото
9 февраля 2026, 21:08 7349
США из Еревана обратились к Ирану
США из Еревана обратились к Ирану обновлено 00:11
00:11 2627
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
9 февраля 2026, 22:38 2005

ЭТО ВАЖНО

Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
01:25 202
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
01:03 426
Украинской армии нужно сменить цели
Украинской армии нужно сменить цели The Wall Street Journal
00:51 623
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 6448
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата…
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата… фото; видео; ОБНОВЛЕНО 20:49
9 февраля 2026, 20:49 12940
Зеленский: Документы для Украины готовы
Зеленский: Документы для Украины готовы
9 февраля 2026, 23:42 1404
Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России
Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России
9 февраля 2026, 23:03 2665
Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»
Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»
9 февраля 2026, 23:29 1617
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа обновлено 21:08; фото
9 февраля 2026, 21:08 7349
США из Еревана обратились к Ирану
США из Еревана обратились к Ирану обновлено 00:11
00:11 2627
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
9 февраля 2026, 22:38 2005
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться