Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России

На Южном Кавказе «обеспокоены угрозой со стороны России после окончания войны в Украине». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Foreign Affairs, отвечая на вопрос о том, видит ли он угрозу со стороны Москвы в отношении Финляндии или других стран НАТО после войны в Украине.

«Чем больше я общаюсь со своими друзьями на Южном Кавказе - в Армении, Азербайджане или Грузии, а также с друзьями в Центральной Азии, тем больше я убеждаюсь, что они обеспокоены сильнее, чем должны быть мы.

Важно помнить, что Россия не должна и, безусловно, не станет испытывать на прочность статью 5-ю - ни в Финляндии, ни где бы то ни было еще. Мы уже видели фундаментальный военный провал России в Украине. Поэтому сценарий, при котором Москва решится проверить действие статьи 5-й, не относится к тем, которые я рассматриваю всерьез», - добавил Стубб.