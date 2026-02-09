USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России

9 февраля 2026, 23:03 2666

На Южном Кавказе «обеспокоены угрозой со стороны России после окончания войны в Украине». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Foreign Affairs, отвечая на вопрос о том, видит ли он угрозу со стороны Москвы в отношении Финляндии или других стран НАТО после войны в Украине.

«Чем больше я общаюсь со своими друзьями на Южном Кавказе - в Армении, Азербайджане или Грузии, а также с друзьями в Центральной Азии, тем больше я убеждаюсь, что они обеспокоены сильнее, чем должны быть мы.

Важно помнить, что Россия не должна и, безусловно, не станет испытывать на прочность статью 5-ю - ни в Финляндии, ни где бы то ни было еще. Мы уже видели фундаментальный военный провал России в Украине. Поэтому сценарий, при котором Москва решится проверить действие статьи 5-й, не относится к тем, которые я рассматриваю всерьез», - добавил Стубб.

