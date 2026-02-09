Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе интервью CNN Türk не ответил на вопрос ведущего Ахмета Хакана «Должна ли у Турции быть ядерная бомба?».

Фидан, выступая в прямом эфире в контексте напряженности между США и Ираном вокруг ядерного оружия, заявил следующее:

«Сейчас появляются сценарии, что из-за новой американской доктрины безопасности, которая особенно усилилась при (нынешнем главе Белого дома Дональде) Трампе, и возможного отказа США от традиционного защитного зонтика для союзников некоторые страны могут быстро встать на путь ядерного вооружения.

В будущем все больше государств, скорее всего, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием — причем это будут не Иран или другие страны Ближнего Востока, а государства Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы».

После этого ведущий задал вопрос: «Должна ли Турция иметь ядерное оружие?»

Фидан не ответил. Тогда Ахмет Хакан предложил: «Вы можете сказать no comment (без комментариев)».

Когда ответа от Фидана снова не последовало, он сказал: «Хорошо, пропускаю», — и завершил тему.