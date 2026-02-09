USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Новость дня
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»

9 февраля 2026, 23:29 1620

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе интервью CNN Türk не ответил на вопрос ведущего Ахмета Хакана «Должна ли у Турции быть ядерная бомба?».

Фидан, выступая в прямом эфире в контексте напряженности между США и Ираном вокруг ядерного оружия, заявил следующее:

«Сейчас появляются сценарии, что из-за новой американской доктрины безопасности, которая особенно усилилась при (нынешнем главе Белого дома Дональде) Трампе, и возможного отказа США от традиционного защитного зонтика для союзников некоторые страны могут быстро встать на путь ядерного вооружения.

В будущем все больше государств, скорее всего, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием — причем это будут не Иран или другие страны Ближнего Востока, а государства Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы».

После этого ведущий задал вопрос: «Должна ли Турция иметь ядерное оружие?»

Фидан не ответил. Тогда Ахмет Хакан предложил: «Вы можете сказать no comment (без комментариев)».

Когда ответа от Фидана снова не последовало, он сказал: «Хорошо, пропускаю», — и завершил тему.

Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
01:25 205
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
01:03 429
Украинской армии нужно сменить цели
Украинской армии нужно сменить цели The Wall Street Journal
00:51 626
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 6450
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата…
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата… фото; видео; ОБНОВЛЕНО 20:49
9 февраля 2026, 20:49 12942
Зеленский: Документы для Украины готовы
Зеленский: Документы для Украины готовы
9 февраля 2026, 23:42 1405
Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России
Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России
9 февраля 2026, 23:03 2667
Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»
Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»
9 февраля 2026, 23:29 1621
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа обновлено 21:08; фото
9 февраля 2026, 21:08 7350
США из Еревана обратились к Ирану
США из Еревана обратились к Ирану обновлено 00:11
00:11 2628
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
9 февраля 2026, 22:38 2005

ЭТО ВАЖНО

Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
01:25 205
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
01:03 429
Украинской армии нужно сменить цели
Украинской армии нужно сменить цели The Wall Street Journal
00:51 626
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 6450
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата…
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата… фото; видео; ОБНОВЛЕНО 20:49
9 февраля 2026, 20:49 12942
Зеленский: Документы для Украины готовы
Зеленский: Документы для Украины готовы
9 февраля 2026, 23:42 1405
Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России
Президент Финляндии: В Азербайджане обеспокоены угрозой от России
9 февраля 2026, 23:03 2667
Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»
Телеведущий спросил у Фидана: «Должна ли у Турции быть атомная бомба?»
9 февраля 2026, 23:29 1621
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа обновлено 21:08; фото
9 февраля 2026, 21:08 7350
США из Еревана обратились к Ирану
США из Еревана обратились к Ирану обновлено 00:11
00:11 2628
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
Ильхам Алиев: Отношения с США вступают в новую, абсолютно фантастическую эру…
9 февраля 2026, 22:38 2005
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться