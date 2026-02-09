USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Зеленский: Документы для Украины готовы

9 февраля 2026, 23:42

Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении. Также он сообщил, что на этой неделе будут «значительные международные мероприятия по обороне и безопасности».

Европейский союз готовит несколько вариантов, как включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в будущее соглашение о мире, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди рассматриваемых вариантов — обеспечение для Киева с самого начала защиты, которая предоставляется при вступлении в ЕС, а также немедленное наделение некоторыми правами, которые получают члены блока, сообщили собеседники агентства.

Другие рассматриваемые варианты предполагают продолжение текущей процедуры вступления Украины в ЕС или введение переходного периода и постепенного присоединения к союзу.

