Азербайджанцы смогут получать две пенсии

В текущем году в Азербайджане ожидается запуск системы негосударственных пенсионных фондов. Комментируя этот вопрос в интервью haqqin.az , депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов отметил, что негосударственные или частные пенсионные фонды уже давно функционируют в развитых странах.

По его словам, США являются одной из таких стран, где негосударственные пенсионные фонды обладают значительными активами, что свидетельствует о том, что они играют серьезную роль в пенсионной системе.

«В Азербайджане вопрос создания частных пенсионных фондов обсуждается уже долгое время. Министерство труда и социальной защиты населения ведет работу по подготовке соответствующей законодательной базы.

Ожидается, что в ближайшее время можно будет наблюдать формирование правовой основы для деятельности негосударственных пенсионных фондов. Разумеется, многое будет зависеть от того, в какие сроки профильное ведомство представит соответствующие проекты», — отметил Байрамов.

Он подчеркнул, что создание таких фондов необходимо, поскольку это предоставляет гражданам возможность параллельных накоплений. По его словам, в этом случае гражданин сможет делать взносы не только в государственный пенсионный фонд, но и в частный, что позволит после достижения пенсионного возраста получать пенсию из двух источников. Он отметил, что это также создаст условия для увеличения общего размера пенсионных выплат.

Например, если гражданин получает от государства 500 манатов, то за счет накоплений в частном фонде он может дополнительно получать, к примеру, еще 200 манатов ежемесячно.

«Кроме того, в частных пенсионных фондах возможно изъятие части накоплений раньше наступления пенсионного возраста. Механизмы использования средств до выхода на пенсию могут быть предусмотрены условиями договора между фондом и вкладчиком.

На данном этапе основным вопросом остается формирование законодательной базы. Необходимо четко разработать механизмы управления средствами, их хранения, страхования, эффективного использования и распределения рисков. Подготовка такой системы требует времени. Пока что это все находится на стадии обсуждения», — заявил депутат.