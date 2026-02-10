Украинской армии нужно сменить цели

Российские войска медленно, но упорно продвигаются вперед благодаря все более эффективному использованию дронов. Это ослабляет позиции Украины за столом переговоров, где на нее давят с требованием уступить стратегически важные территории, пишет The Wall Street Journal.

Российская стратегия применения дронов на поле боя сосредоточена на средней дальности — от 20 до 80 км. Главные цели — украинские операторы дронов и логистика. В то же время Украина до сих пор в основном пытается наносить максимальные потери российской пехоте в 20 км от линии фронта.

Многие украинские солдаты и офицеры считают, что нужна смена подхода — Украина должна перенять российскую стратегию систематических ударов по тылу.

Военные, с которыми общались журналисты The Wall Street Journal, считают, что ВСУ могли бы лучше противостоять непрерывному российскому давлению, если бы больше сосредоточились на поражении российских операторов дронов, а также командных пунктов рот и батальонов, расположенных за много километров от линии соприкосновения.