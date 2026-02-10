USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотографию с картой, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла обозначены как часть Соединенных Штатов.

На изображении, сгенерированном искусственным интеллектом, глава Белого дома проводит встречу с европейскими лидерами, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На заднем плане видно карту, на которой Канада, Венесуэла и принадлежащий Дании остров Гренландия обозначены цветами американского флага как территория США.

Американский лидер опубликовал изображение без дополнительных комментариев.

