Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотографию с картой, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла обозначены как часть Соединенных Штатов.

На изображении, сгенерированном искусственным интеллектом, глава Белого дома проводит встречу с европейскими лидерами, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На заднем плане видно карту, на которой Канада, Венесуэла и принадлежащий Дании остров Гренландия обозначены цветами американского флага как территория США.

Американский лидер опубликовал изображение без дополнительных комментариев.