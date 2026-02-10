Мексика скрипя зубами послушалась Трампа

Мексика временно прекратила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США, однако продолжит оказывать острову гуманитарную помощь. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции.

«Отправка [нефти] в данный момент приостановлена, мы стремимся избежать негативных последствий для Мексики», — сказала глава государства. Она уточнила, что Вашингтон опубликовал указ о введении тарифов для стран, поставляющих топливо на остров. По ее словам, Мехико ведет дипломатическую работу, чтобы найти способ поддержать Гавану, не подпадая под американские ограничения.

Шейнбаум также призвала Соединенные Штаты отменить рестрикции. «Мы обращаемся с международным призывом и к США о том, что эти санкции очень несправедливы по отношению к кубинскому народу, — подчеркнула президент. — У них нет топлива для больниц, для школ, поэтому страдает народ».

Президент подчеркнула, что Мексика не откажется от гуманитарной поддержки Кубы. «Мы будем помогать народу Кубы, как всегда помогали народам, нуждающимся в помощи», — добавила Шейнбаум.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Согласно этому документу, в США формально вводится режим чрезвычайного положения из-за якобы существующей угрозы со стороны Кубы. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья заявил о решительном осуждении этих мер, которые грозят островному государству «тотальной блокадой поставок топлива», «являются нарушением всех принципов международной торговли» и создают «экстремальные условия» для жизни кубинского народа.