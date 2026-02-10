USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

В Украине призвали не ждать, пока россияне «закончатся»

01:39 977

Завышать цифры уничтоженных российских военных - опасный самообман, заявил экс-начальник штаба полка «Азов» Богдан Кротевич.

По словам Кротевича, ставка на то, будто Россия остановит войну из-за масштабов человеческих потерь, изначально была ошибочной. Он напомнил про признание главнокомандующего Валерия Залужного, который уже называл заблуждением надежду на то, что Кремль свернет агрессию лишь потому, что слишком много россиян погибает на фронте.

«Россия имеет значительно большее население и постоянно пополняет армию за счет новых волн мобилизации, в том числе на оккупированных территориях», — отметил бывший начальник штаба «Азова».

В качестве иллюстрации он привел «Юнармию», в которой, по его словам, состоят сотни тысяч российских подростков. Часть из них затем идет в армию, а на их место приходят новые. «Это не конечный ресурс, а конвейер», — сказал Кротевич. В таких условиях, по его мнению, рассчитывать на «демографическое выгорание» России как на главный фактор победы Украины — значит «строить стратегию на иллюзиях».

При этом он допустил, что сделать войну для РФ экономически невыносимой — реальная задача, тогда как «сломать» ее за счет человеческого ресурса невозможно.

«Нужно меньше считать мифические «50 тысяч русских в месяц» и больше думать о том, как системно ослабить российскую военную машину — санкциями, ударами по логистике и поставками оружия для ВСУ», — резюмировал Кротевич.

«Волк» в одиночной камере
«Волк» в одиночной камере объектив haqqin.az
02:47 714
Премьер-министр: «Демонстранты – это враги»
Премьер-министр: «Демонстранты – это враги» объектив haqqin.az
02:41 616
Коммунистка заслушалась выступлением президента
Коммунистка заслушалась выступлением президента объектив haqqin.az
02:32 591
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 2488
Решится ли Трамп на неудобный разговор в Пекине?
Решится ли Трамп на неудобный разговор в Пекине?
01:58 486
В Украине призвали не ждать, пока россияне «закончатся»
В Украине призвали не ждать, пока россияне «закончатся»
01:39 978
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
01:25 901
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
01:03 1051
Украинской армии нужно сменить цели
Украинской армии нужно сменить цели The Wall Street Journal
00:51 1347
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 7403
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата…
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата… фото; видео; ОБНОВЛЕНО 20:49
9 февраля 2026, 20:49 13330

