В Украине призвали не ждать, пока россияне «закончатся»

По словам Кротевича, ставка на то, будто Россия остановит войну из-за масштабов человеческих потерь, изначально была ошибочной. Он напомнил про признание главнокомандующего Валерия Залужного, который уже называл заблуждением надежду на то, что Кремль свернет агрессию лишь потому, что слишком много россиян погибает на фронте.

«Россия имеет значительно большее население и постоянно пополняет армию за счет новых волн мобилизации, в том числе на оккупированных территориях», — отметил бывший начальник штаба «Азова».

В качестве иллюстрации он привел «Юнармию», в которой, по его словам, состоят сотни тысяч российских подростков. Часть из них затем идет в армию, а на их место приходят новые. «Это не конечный ресурс, а конвейер», — сказал Кротевич. В таких условиях, по его мнению, рассчитывать на «демографическое выгорание» России как на главный фактор победы Украины — значит «строить стратегию на иллюзиях».

При этом он допустил, что сделать войну для РФ экономически невыносимой — реальная задача, тогда как «сломать» ее за счет человеческого ресурса невозможно.

«Нужно меньше считать мифические «50 тысяч русских в месяц» и больше думать о том, как системно ослабить российскую военную машину — санкциями, ударами по логистике и поставками оружия для ВСУ», — резюмировал Кротевич.