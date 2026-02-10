Решится ли Трамп на неудобный разговор в Пекине?

Президент США Дональд Трамп, как сообщили три источника, знакомые с его планами и пожелавшие сохранить анонимность, в первую неделю апреля отправится в Пекин для давно ожидаемого саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Politico.

Трамп ранее пообещал посетить Китай в апреле после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее прошлой осенью, однако Белый дом до сих пор не объявил точные даты визита.

Один из представителей Белого дома также на условиях анонимности, заявил, что даты поездки пока окончательно не согласованы.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило сразу на запрос Politico о комментарии относительно дат визита.

На прошлой неделе два лидера провели телефонный разговор, который, по всей видимости, стал подготовительным этапом к поездке. В ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов — от торговли до международных конфликтов.

Трамп сообщил, что в разговоре поднималась тема Тайваня — вопрос, который лидеры не затрагивали во время своей встречи в Южной Корее в октябре, согласно официальным сообщениям. Это указывает на то, что Тайвань может стать одной из тем переговоров между двумя лидерами этой весной и превратиться в существенный источник напряженности накануне саммита.