Лос-Анджелес (США). Протестующие используют мусорный контейнер в качестве баррикады, чтобы заблокировать площадку во время столкновений с федеральной полицией у центра содержания мигрантов

Газа (Палестина). Люди бегут от израильского военного удара по зданию в районе Зейтун

Гавана (Куба). Коммунистка заслушалась выступлением президента Мигеля Диас-Канеля, объявившего о том, что правительство представит план по борьбе с нехваткой топлива в условиях, когда США окончательно заблокируют поставки нефти

Исламабад (Пакистан). Похороны ребенка, погибшего в результате теракта смертника в шиитской мечети. В результате теракта погиб 31 человек

Милан (Италия). Протесты против участия сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в обеспечении безопасности американских делегаций на зимних Олимпийских играх

Алкасер-ду-Сал (Португалия). Последствия шторма Леонардо