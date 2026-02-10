Лос-Анджелес (США). Протестующие используют мусорный контейнер в качестве баррикады, чтобы заблокировать площадку во время столкновений с федеральной полицией у центра содержания мигрантов
Газа (Палестина). Люди бегут от израильского военного удара по зданию в районе Зейтун
Гавана (Куба). Коммунистка заслушалась выступлением президента Мигеля Диас-Канеля, объявившего о том, что правительство представит план по борьбе с нехваткой топлива в условиях, когда США окончательно заблокируют поставки нефти
Исламабад (Пакистан). Похороны ребенка, погибшего в результате теракта смертника в шиитской мечети. В результате теракта погиб 31 человек
Милан (Италия). Протесты против участия сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в обеспечении безопасности американских делегаций на зимних Олимпийских играх
Алкасер-ду-Сал (Португалия). Последствия шторма Леонардо
Полтава (Украина). Пожарный на месте промышленного объекта, пострадавшего от ударов российских беспилотников