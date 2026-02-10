USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Коммунистка заслушалась выступлением президента

Лос-Анджелес (США). Протестующие используют мусорный контейнер в качестве баррикады, чтобы заблокировать площадку во время столкновений с федеральной полицией у центра содержания мигрантов

Газа (Палестина). Люди бегут от израильского военного удара по зданию в районе Зейтун

Гавана (Куба). Коммунистка заслушалась выступлением президента Мигеля Диас-Канеля, объявившего о том, что правительство представит план по борьбе с нехваткой топлива в условиях, когда США окончательно заблокируют поставки нефти

Исламабад (Пакистан). Похороны ребенка, погибшего в результате теракта смертника в шиитской мечети. В результате теракта погиб 31 человек

Милан (Италия). Протесты против участия сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в обеспечении безопасности американских делегаций на зимних Олимпийских играх

Алкасер-ду-Сал (Португалия). Последствия шторма Леонардо

Полтава (Украина). Пожарный на месте промышленного объекта, пострадавшего от ударов российских беспилотников

«Волк» в одиночной камере
Премьер-министр: «Демонстранты – это враги»
Коммунистка заслушалась выступлением президента
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Решится ли Трамп на неудобный разговор в Пекине?
В Украине призвали не ждать, пока россияне «закончатся»
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
Украинской армии нужно сменить цели
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата…
