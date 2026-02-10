USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Премьер-министр: «Демонстранты – это враги»

Триполи (Ливан). Спасатели и местные жители ищут выживших под завалами обрушившегося здания. Обрушения зданий в ливанском городе не редкость из-за низких строительных стандартов

Краматорск (Украина). Последствия ракетного удара России по жилому району

Багдад (Ирак). Торговцы протестуют против новых таможенных пошлин на фоне сокращения доходов Ирака от нефти

Милан (Италия). Столкновения демонстрантов с полицией во время протеста против проведения зимних Олимпийских игр. Премьер-министр Джорджия Мелони назвала демонстрантов «врагами Италии и итальянцев»

Миннеаполис (США). Аресты участников акции протеста, приуроченной к месяцу со дня убийства агентами иммиграционной и таможенной службы 37-летней Рене Гуд

Сери Кенбанган (Малайзия). Танцоры выступают на церемонии приветствия премьер-министра Индии Нарендры Моди

Янгон (Мьянма). Во время фестиваля хождения по огню индуистский верующий идет по раскаленным углям

«Волк» в одиночной камере
Премьер-министр: «Демонстранты – это враги»
Коммунистка заслушалась выступлением президента
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Решится ли Трамп на неудобный разговор в Пекине?
В Украине призвали не ждать, пока россияне «закончатся»
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
Украинской армии нужно сменить цели
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата…
