Премьер-министр: «Демонстранты – это враги»

Триполи (Ливан). Спасатели и местные жители ищут выживших под завалами обрушившегося здания. Обрушения зданий в ливанском городе не редкость из-за низких строительных стандартов

Краматорск (Украина). Последствия ракетного удара России по жилому району

Багдад (Ирак). Торговцы протестуют против новых таможенных пошлин на фоне сокращения доходов Ирака от нефти

Милан (Италия). Столкновения демонстрантов с полицией во время протеста против проведения зимних Олимпийских игр. Премьер-министр Джорджия Мелони назвала демонстрантов «врагами Италии и итальянцев»

Миннеаполис (США). Аресты участников акции протеста, приуроченной к месяцу со дня убийства агентами иммиграционной и таможенной службы 37-летней Рене Гуд

Сери Кенбанган (Малайзия). Танцоры выступают на церемонии приветствия премьер-министра Индии Нарендры Моди