«Волк» в одиночной камере

Приштина (Косово). Ветераны Армии освобождения Косово наблюдают за судебным процессом над бывшим президентом страны Хашимом Тачи в Гааге, который обвиняется в военных преступлениях
Камышлы (Сирия). Американские военные машины движутся впереди автобусов, перевозящих задержанных боевиков «Исламского государства» из Сирии в Ирак
Сидней (Австралия). Полиция применила перцовый газ для разгона митинга против визита президента Израиля Ицхака Герцога
Эскуинтла (Гватемала). Лидер гватемальского отделения банды «Баррио 18» Альдо Дупи Очоа Мехия, по прозвищу «Волк» в своей камере одиночного заключения
Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын осматривает почетный караул в честь 78-й годовщины основания Корейской народной армии
Техас (США). Марш мира буддийских монахов из Форт-Уэрта (штат Техас) в Вашингтон
Париж (Франция). Президент Франции Эммануэль Макрон вдыхает аромат бокала белого вина на ежегодной винной ярмарке