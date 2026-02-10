USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

«Волк» в одиночной камере

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:47 717

Приштина (Косово). Ветераны Армии освобождения Косово наблюдают за судебным процессом над бывшим президентом страны Хашимом Тачи в Гааге, который обвиняется в военных преступлениях

Камышлы (Сирия). Американские военные машины движутся впереди автобусов, перевозящих задержанных боевиков «Исламского государства» из Сирии в Ирак

Сидней (Австралия). Полиция применила перцовый газ для разгона митинга против визита президента Израиля Ицхака Герцога

Эскуинтла (Гватемала). Лидер гватемальского отделения банды «Баррио 18» Альдо Дупи Очоа Мехия, по прозвищу «Волк» в своей камере одиночного заключения

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын осматривает почетный караул в честь 78-й годовщины основания Корейской народной армии

Техас (США). Марш мира буддийских монахов из Форт-Уэрта (штат Техас) в Вашингтон

Париж (Франция). Президент Франции Эммануэль Макрон вдыхает аромат бокала белого вина на ежегодной винной ярмарке

«Волк» в одиночной камере
«Волк» в одиночной камере объектив haqqin.az
02:47 718
Премьер-министр: «Демонстранты – это враги»
Премьер-министр: «Демонстранты – это враги» объектив haqqin.az
02:41 618
Коммунистка заслушалась выступлением президента
Коммунистка заслушалась выступлением президента объектив haqqin.az
02:32 595
Азербайджанцы смогут получать две пенсии
Азербайджанцы смогут получать две пенсии Депутат рассказал о деталях
00:33 2490
Решится ли Трамп на неудобный разговор в Пекине?
Решится ли Трамп на неудобный разговор в Пекине?
01:58 487
В Украине призвали не ждать, пока россияне «закончатся»
В Украине призвали не ждать, пока россияне «закончатся»
01:39 980
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
Мексика скрипя зубами послушалась Трампа
01:25 901
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
Трамп «присоединил» Канаду, Гренландию и Венесуэлу
01:03 1052
Украинской армии нужно сменить цели
Украинской армии нужно сменить цели The Wall Street Journal
00:51 1348
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция
Терминал SOCAR попадает под санкции Европейского союза. Первая реакция обновляется, главное на этот час
9 февраля 2026, 23:36 7403
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата…
Вэнс в Ереване: Трамп и Пашинян добились большого результата… фото; видео; ОБНОВЛЕНО 20:49
9 февраля 2026, 20:49 13332

ЭТО ВАЖНО

